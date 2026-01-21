這國櫻桃價格慘被腰斬 原因讓水果攤商料想不到

櫻桃供應快速成長，而主要市場的需求成長卻不多，導致價格下跌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於去年櫻桃短缺，越南進口商大量增加供應量，結果卻發現需求並沒有大幅增加，導致櫻桃價格暴跌了一半。

從澳洲、紐西蘭和美國進口的大櫻桃現在的售價約為每公斤90萬越南盾（34.27美元，台幣1083元），而一年前的價格為每公斤200萬越南盾。

胡志明市水果攤販阮氏姮表示，去年美國櫻桃很快就賣光了，因此她今年進貨更多，但銷售情況卻很慢。他說：「供應量增加了，但需求量尚未跟上，迫使賣家降低價格。」

在MM Mega Market 和 Go! 等零售連鎖店，澳洲櫻桃的價格已從去年的每公斤50萬越南盾降至每公斤25萬至40萬越南盾，回顧去年一直供不應求。

胡志明市的水果攤販表示，由於櫻桃、蘋果、獼猴桃和葡萄的進口量激增，今年的市場競爭非常激烈。

全球櫻桃供應整體呈上升趨勢。根據美國農業部估計，在全球最大的櫻桃出口國智利，2025-2026年度櫻桃種植面積預計將增加4.6%，達到8萬公頃，產量將增加6.7%，達到73萬噸。

櫻桃供應快速成長，而主要市場的需求成長卻不多，導致包括越南在內的許多地方的價格下降。

