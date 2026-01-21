自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

萊爾富第2位台積電股票得主出爐 獎落這家門市

2026/01/21 18:08

萊爾富於今天下午3點，在官方 Facebook 粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行第2次「台積電股票」公開直播抽獎，吸引大量粉絲同步在線觀看，今天抽出第2名「台積電股票」幸運得主，中獎抽獎編號為「0069731」，獎落於新北市中和區的「萊爾富北縣興南店」。（萊爾富提供）萊爾富於今天下午3點，在官方 Facebook 粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行第2次「台積電股票」公開直播抽獎，吸引大量粉絲同步在線觀看，今天抽出第2名「台積電股票」幸運得主，中獎抽獎編號為「0069731」，獎落於新北市中和區的「萊爾富北縣興南店」。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕萊爾富於今天下午3點，在官方Facebook粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行第2次「台積電股票」公開直播抽獎，吸引大量粉絲同步在線觀看，今天抽出第2名「台積電股票」幸運得主，中獎抽獎編號為「0069731」，獎落於新北市中和區的「萊爾富北縣興南店」。

萊爾富也於直播現場Call out這名「台積電股票」幸運兒，對方第一時間語氣相當冷靜，經確認活動資訊後才驚呼「真的嗎?」，這位中獎者表示只登錄1張發財卡，想不到就幸運中獎 !

萊爾富表示，本次抽台積電、輝達股票的活動就是希望讓消費者在不增加負擔的情況下，也能輕鬆參與、人人都有機會中大獎，用百元發財卡換百萬股票，希望更多民眾踴躍參與後續抽獎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財