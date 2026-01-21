萊爾富第2位台積電股票得主出爐 獎落這家門市

萊爾富於今天下午3點，在官方 Facebook 粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行第2次「台積電股票」公開直播抽獎，吸引大量粉絲同步在線觀看，今天抽出第2名「台積電股票」幸運得主，中獎抽獎編號為「0069731」，獎落於新北市中和區的「萊爾富北縣興南店」。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕萊爾富於今天下午3點，在官方Facebook粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行第2次「台積電股票」公開直播抽獎，吸引大量粉絲同步在線觀看，今天抽出第2名「台積電股票」幸運得主，中獎抽獎編號為「0069731」，獎落於新北市中和區的「萊爾富北縣興南店」。

萊爾富也於直播現場Call out這名「台積電股票」幸運兒，對方第一時間語氣相當冷靜，經確認活動資訊後才驚呼「真的嗎?」，這位中獎者表示只登錄1張發財卡，想不到就幸運中獎 !

萊爾富表示，本次抽台積電、輝達股票的活動就是希望讓消費者在不增加負擔的情況下，也能輕鬆參與、人人都有機會中大獎，用百元發財卡換百萬股票，希望更多民眾踴躍參與後續抽獎。

