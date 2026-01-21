營收年年創新高 元進莊明天以每股55元登興櫃

以生產油醉雞及滴雞精聞名的元進莊（7895），由元進莊董事長吳政憲（中）、總經理吳鋐源（右）、副總經理吳佳旻（左）合力經營，營收年年創新高，明天（22日）將以每股55元登錄興櫃。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以生產油醉雞及滴雞精聞名的元進莊（7895）將於明天（22日）以每股55元登錄興櫃，元進莊董事長吳政憲表示，元進莊跳脫白肉雞市場激戰，主攻土雞、鴨和鵝等特色家禽加工，每年研發的產品多達800項，助攻營收年年創新高。

元進莊創立20年，為台灣專業家禽調理食品加工廠，營運採「契作、電宰加工、食品調理、冷鏈物流至通路銷售」的一條龍經營模式，產品主力由油醉雞延伸至舒肥雞胸肉、客製化烤雞、湯品及滴雞精等高附加價值品項。

元進莊2016年營收僅6.42億元，過去10年營收年複合成長率達15%，2024年營收達21.29億元，去年前11月營收已達22.12億元，10年大增逾2.5倍；去年前11月每股盈餘2.59元，已超越2024年每股盈餘2.53元，再創新高。

其中，禽肉調理食品與萃取液為最大營收來源，占營收比重達81%；鮮禽肉營收比重居次，占16%；其他食品加工品占3%。

吳政憲表示，台灣進入少子化、高齡化與家庭小型化等趨勢，家禽產業若只靠賣生鮮沒辦法繼續成長，元進莊有超強的研發團隊撐住營運成長能，每年開發800多個產品精挑20多個品項上架，緊跟消費趨勢，開發消費者想要吃、方便吃的調理食品，甚至已開發個人份薑母鴨進入超商。

元進莊總經理吳鋐源指出，元進莊通路佈局橫跨B2C和B2B，產品已成功打進全聯、7-ELEVEN、好市多等連鎖通路，同時為連鎖餐飲品牌開發特色家禽料理，現在更切入空廚餐，也計劃搶進高端的遊輪和遊艇通路，創造營運成長動能。

目前各類通路超商、超市及量販店通路占總營收比重51%、連鎖餐飲業務占營收比重10%、滴雞精代工在台灣市占率逾6成，為元進莊帶進約占8%營收、傳統市場食品批發營收比重也達28%、其餘3%為線上通路及外銷。

元進莊副總吳佳旻則表示，隨著市場需求成長，元進莊目前家禽電宰量420多萬隻，契養比例約55%，未來會逐步拉高至85%，相當於每批次補30萬隻，未來兩年要補足200萬隻，目標要將電宰量拉高至530萬隻。

吳政憲說，元進莊的契養場採智能養殖設備，每隻雞和鴨從源頭就開始管控，1個1公頃大的契養場建置費用約8000萬元，雖然建置費用不少，但可兼顧貨源和食安，開發高毛利產品，也有助拉升整體毛利率水準。

