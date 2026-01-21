2000美元關稅紅利發定了？川普暗示：「繞過國會」把支票發給民眾

川普重申了發放2000美元關稅紅利的提案，並暗示他「不需要國會批准」就能將支票發給美國民眾。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕先前，美國總統川普（Donald Trump）表示，政府將於2026年中左右開始向美國人發放2000美元（約新台幣6.3萬元）的關稅紅利支票，不過大多數保守派更希望將任何關稅收入用於償還龐大的國債。然而，川普在20日再次重申，將發放2000美元支票，並暗示將「繞過國會」把支票發給美國民眾。

綜合外媒報導，川普在20日就職週年新聞發布會中，回顧了過去1年的政績，並再次重申了發放2000美元支票的提案。並暗示他「不需要國會批准」就能將支票發給美國民眾。

請繼續往下閱讀...

川普說道「我認為我們不需要走國會這條路，但你知道，我們會知道結果的。」他補充說「我們之所以討論這件事，是因為關稅收入實在太多，我們不僅可以發至少2000美元紅利給民眾，也能用來償還國家債務。」

川普還說「我們會給我們國家的民眾2000美元的紅利，並可能設立收入上限，以確保合理。」他再次強調，他相信這可以不經國會完成。

2000美元支票可能何時發放？報導指出，川普本月早些時候給出了新時間表，稱2000美元支票將在2026年中前發放。川普雖然表示這些支票將在2026年發放，但多位政府官員提醒，這項提案仍需要國會批准。目前看來，國會通過這項計畫的可能性不大。

多位共和黨參議員公開反對關稅回饋支票計畫，將其稱為「糟糕的主意」甚至「瘋狂」。大多數保守派更希望將任何關稅收入用於償還龐大的國債。這些最新評論也正值最高法院即將對川普關稅合法性做出裁決之際。

誰會收到2000美元支票？川普及多位官員表示，支票將發給「勞動家庭」以及「中等收入」和「中產家庭」。財政部長貝森特（Scott Bessent）曾指出，支票將有收入上限。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法