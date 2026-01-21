中央首檔永續債1/26標售 聚焦金門大學黃金級綠建築

財政部首度推出「永續發展政府債券」，將於1月27日標售、1月30日發行。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣綠色金融發展邁入新紀元！財政部首度推出「永續發展政府債券」，將於1月27日委託中央銀行標售，1月30日發行「115乙1期」公債4億元、年期為30年，為資本市場提供兼具頂級信用與永續理念的全新投資標的。

財政部國庫署表示，首檔中央政府永續發展政府債券，由財政部與教育部合作發行，依聯合國永續發展目標（SDGs）及國家綠色金融支持政策規劃，所募資金將用於金門大學校舍興建計畫，不僅改善學生住宿環境，更全面導入節能設計、低碳建築及友善校園理念，並依黃金級綠建築標準興建，兼顧教育品質與環境永續效益。

國庫署指出，本期債券為市場兼顧避險與ESG績效的投資布局首選，在全球強化責任投資的浪潮下，此類具備國家級信用評等、且具備明確永續資金用途的長年期標的，極具戰略配置價值；不僅能有效去化保險業等機構法人長線資金壓力，達成長年期資產負債匹配需求，更能直接協助充實ESG投資績效，為尋求穩健收益與社會責任雙贏的金融業者，提供難得一見的「黃金組合」投資機會。

另，除了中央政府之外，地方政府也陸續發行永續債，包括台北市政府於2024年發行社會責任債券100億元、用於捷運建設；高雄市政府於2024、2025年分別發行綠色債券20億及101億元，同樣用於捷運建設；桃園市政府於2025年發行可持續發展債券60億元，用於社會住宅及捷運建設。

