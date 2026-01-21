LINE揭最新詐騙手法！被要求「綁定帳號」竟成了盜帳前奏

LINE官方近期接獲用戶回報，被要求綁定Apple或Google帳號，最後竟被盜帳。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕近期LINE官方接獲大量用戶回報，表示帳號在未察覺的情況下遭到盜用。經團隊查核後發現，詐騙集團正透過一種全新的手法入侵用戶帳號，因此，緊急對外發布提醒。

LINE官方指出，詐騙者常以「免費好康」作為誘因，例如聲稱可贈送遊戲虛寶、序號或福利，接著要求用戶將LINE帳號綁定到指定的一組Apple或Google帳號。

為了增加可信度，對方甚至會進一步要求用戶提供LINE的簡訊認證碼，或回傳LINE設定畫面作為「確認步驟」。一旦照做，帳號控制權便會立刻落入詐騙者手中，用戶的LINE帳號也隨即被盜。

LINE強調，帳號綁定Apple或Google帳號本身並非壞事，反而是一項重要的安全機制。當用戶遇到帳號異常、裝置遺失或需要轉移帳號時，透過事先綁定的第三方帳號，有較高機會成功找回原本的LINE帳號，包括最在意的好友名單與已備份的聊天紀錄。

但關鍵前提在於，所綁定的Apple或Google帳號必須是「自己的」，絕不能使用他人帳號，更不能是陌生網友或對方提供的帳號，這樣會導致LINE帳號被盜。

LINE 也呼籲用戶務必提高警覺，強調「免費好康」往往暗藏陷阱，而LINE簡訊認證碼僅在用戶自行換機或重新登入時才會使用，若有人要求提供認證碼，幾乎可以確定是詐騙行為。

此外，將帳號綁定Apple或Google帳號本身具有保護作用，一旦帳號遭盜，較有機會成功找回原帳號；但前提是，所綁定的Apple或Google帳號必須是用戶本人所有，絕不可綁定他人或陌生人提供的帳號。

