愛爾達取得冬季奧運轉播總代理 農曆春節迎盛事

愛爾達取得2026冬季奧運轉播總代理。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕2026年第25屆冬季奧運將在義大利北部城市米蘭、科爾蒂納舉辦，體育轉播平台愛爾達-創（8487）今日宣布，本屆再度以「奧運家族在台灣最佳合作夥伴」的身份，取得台灣地區轉播總代理殊榮，也是愛爾達連續5屆轉播冬奧盛事。

愛爾達指出，將從2月4日起送上首場轉播，並且在2月7凌晨2點50分直播開幕典禮，一直到23日凌晨閉幕，為觀眾連續20天呈現最精彩的冰雪運動盛事，用戶可透過ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video三大平台，在春節期間直擊全球體壇最大盛事，迎接2026超級運動賽事大年的到來。

此外，ELTA.tv也將在1/31提供專屬「冬奧專區」，全數送上116面金牌賽事轉播、賽事轉播查詢、台灣選手第一手動態，以及隨時回看的VOD服務，打造最豐富的冬奧收視體驗。

愛爾達也說，今年冬奧比賽時間正好搭到2月14至22日的春節連假，正好是賽會進入第二周。本屆總共設立16個大項，包含最具有觀賞價值的花式滑冰、滑雪類（自由式、跳台、高山、跳台與新設立的登山滑雪）、目不轉睛的雪板、充滿競技感的競速滑冰、短道競速滑冰、冬季兩項、北歐兩項等。

而台灣代表團雖然未曾於冬季奧運拿下過獎牌，但仍然有眾多好手參與挑戰，這將是我國第12次參加冬奧盛會。本屆賽會確定參加花式滑冰、競速滑冰、高山滑雪、越野滑雪、雪車五個項目，其中又以花式滑冰男子單人的李宇翔、女子競速滑冰陳映竹最受矚目。

愛爾達預告，小年夜（2月14日）晚間陳映竹有望挑戰台灣史上首面冬奧獎牌。高山滑雪部分，李玟儀第二次參加女子曲道賽，男子曲道賽張文將（Troy Samuel Chang）將首度參賽。另外，越野滑雪將有一男一女參賽，雪車項目獲得一席女子單人和一席女子雙人參賽資格，共計9人遠征義大利。

愛爾達董事長陳怡君指出，這是愛爾達連續第5屆轉播冬季奧運，絕對是國內最支持冬季運動的媒體，當然也是奧運家族在台灣最堅強的夥伴。愛爾達一定會以盡最大的努力，把精彩的賽事呈現在觀眾的面前，讓大家在農曆新年假期，在家收看最棒、最優質的節目內容。

