積極拓展全球布局 智崴斥資近25億元收購Flyover Attractions

2026/01/21 16:33

拓展全球沉浸式娛樂布局，智崴董事長歐陽志宏宣布斥資近25億元收購Flyover Attractions。（記者張慧雯攝）拓展全球沉浸式娛樂布局，智崴董事長歐陽志宏宣布斥資近25億元收購Flyover Attractions。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕積極拓展全球沉浸式娛樂布局!飛行劇院與體感系統供應商智崴（5263）董事長歐陽志宏今（21）日宣布與 Pursuit Attractions and Hospitality, Inc.（NYSE: PRSU）簽署最終協議，收購旗下 Flyover Attractions（以下簡稱「Flyover」）100%股權，由智崴資訊100%持股之荷蘭子公司Flyover Attractions B.V.執行。

Flyover為國際規模的沉浸式飛行劇院品牌，目前於加拿大溫哥華、冰島雷克雅維克、美國拉斯維加斯及芝加哥設有營運據點，智崴以7840萬美元（近25億元）收購Flyover，交易預計於今年春季完成，尚須取得相關監管機構核准，並滿足慣常交割條件。

歐陽志宏表示，此次收購是智崴長期發展策略的重要一步，也讓智崴在既有飛行劇院、體感設備與系統工程整合供應基礎上，進一步延伸至更完整的沉浸式娛樂解決方案，智崴的體感技術結合Flyover在創意內容、營運管理與遊客體驗方面的專業，將有助於提升沉浸式體感設備從規劃、導入到後續營運的整體效益。

