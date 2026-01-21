科技新創3大策略 強化「應援科技」經濟生態系

應援科技2026年設定三大策略。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣公眾科技新創Oen應援科技2025年成長快速，平台全年交易筆數達328萬筆，年增225%，也已經跨出公益領域。展望今年，應援科技指出，目標以AI金流技術、資安實務治理與國際應援布局三大策略方向，推動第三方支付角色從「純金流工具」升級為支撐應援經濟的關鍵基礎設施。

應援科技表示，今年的核心願景，是把「應援」從一次性消費行為，升級為智慧化、全球化、社會化的經濟生態系，以AI金流、資安治理與國際應援三大方向作為延伸布局。

應援科技表示，去年平台總交易筆數成長快速，其中來自商業組織的金流交易總額占比高達74.7%，顯示平台應用已從傳統公益與政治應援場景，進一步擴展至更廣泛的計程車、美業、運動、顧問類課程、市集攤商、3C、汽車零件改裝、零售等商業活動與實體消費場域。

同時，應援科技平台全年協助辦理活動場次年增約50%。隨著平台規模與應用場景持續擴大，應援科技目前客戶數量約3500家，年增近192%，使用4種以上服務的組織活躍率超過82%，顯示客戶對「一站式應援基礎設施」的依賴度持續提升。

應援科技共同創辦人蕭新晟表示，2025年不是只有交易成長的一年，也是在新監理環境下驗證」新創也可以扮演關鍵基礎設施』的一年。2026 年是第三方支付與應援經濟發生「質變」的關鍵窗口期，我們會在 AI 金流、資安防護與國際合作持續加深投入，示範創新與風險控管可以並行，讓應援經濟生態系建立在更穩固、可長期信賴的基礎之上。

應援科技將透過MCP架構推動「智慧開店」，協助主辦單位更有效率地調用權限與管理店鋪，導入「AI 雙向客服」與代理設計，在前端陪伴粉絲、在後端協助主辦方經營營運數據，搭配票務、周邊、訂閱、捐款等一站式服務，串成可追蹤、可優化的支持者旅程。

在資安治理上，將延續既有風控與合規基礎，建構以零信任為核心的AI資安防衛體系，透過行為分析、防範Deepfake與隱私保護機制，讓AI防禦AI、守住粉絲與商戶的安全與信任

同時也將以台日跨國公益平台的實務合作為起點，輸出台灣成熟的AI開店模組與資安標準，結合多語即時翻譯，讓「應援×公益」跨越國界，逐步累積跨境營運經驗，作為後續國際發展的基礎。

