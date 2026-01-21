台灣人春節餐桌轉型：微型年菜當道 連「口味」也悄悄變了

foodpanda揭圍爐新趨勢，日、美料理狂飆3 成。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕春節的飲食消費型態正出現結構性轉變。根據德商foodpanda觀察去年春節數據發現，1至2人份的小份量年菜需求年增20%，象徵「微型年菜」已成為小家庭與單身族的主流選擇。

此外，在傳統多人圍爐的餐飲消費中，日式與歐美料理的營業額更較前年同期成長近三成，顯示台灣人的年夜飯正朝向多樣化、即食化的便利經濟模式邁進。

請繼續往下閱讀...

隨著家庭結構改變，小家庭與單身族逐漸成為春節消費主力，傳統強調澎湃與象徵意義的大份量年菜，逐步讓位給更精緻、彈性且省時的飲食選項。foodpanda指出，春節期間即訂即食的「微型年菜」訂單量大幅成長，特別是1至2人份的菜色更成長了2成，成為小家庭圍爐新寵。

為迎合這波趨勢，foodpanda今年攜手全聯、家樂福及有「超市界愛馬仕」之稱的美福食集，聯合推出多達200款「微型年菜」，包括欣葉台菜、晶華酒店、北投老爺酒店、台南錦霞樓與刁民酸菜魚等，推出從佛跳牆、紅蟳米糕到酸菜魚等各式菜餚，讓消費者不出門也能輕鬆上桌高品質年菜。

圍爐菜色大洗牌 日式、歐美料理成黑馬

過去年菜強調寓意吉祥的食材，如全雞、魚、佛跳牆與米糕等，已不再是年節餐桌的唯一選擇。foodpanda數據顯示，2025年春節期間，日式與歐美料理訂單成長均突破30%，成為圍爐餐桌上的新寵。

壽司、拉麵與烏龍麵等日式料理，義大利麵、披薩與炸雞等歐美餐點，不再只是派對或休閒時的選擇，更成為許多家庭過年聚餐的正餐之一，這一波轉變反映出台灣消費者在年節期間飲食選擇上更重視便利性與個人喜好，「年夜飯該吃什麼」不再有標準答案，而是回歸「想吃什麼就吃什麼」的自由與彈性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法