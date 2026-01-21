PwC調查：川普關稅政策發威 近4成台企將投資美國

PwC發布調查，在川普關稅政策影響下，近4成台企領袖將投資美國。（資誠提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕PwC發布「第29屆全球企業領袖調查報告」及「2026全球暨台灣企業領袖調查報告」，彙整4454位全球企業領袖與216位台灣企業領袖意見；調查發現，在川普關稅政策影響下，44%台企領袖視「關稅」為高度威脅，凸顯供應鏈關鍵角色使台企深受國際局勢與貿易政策影響，近4成台企領袖將投資美國，較去年大增12個百分點，以半導體與電子業等為主。

PwC指出，台美1月中達成貿易協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加原最惠國稅率，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，而台灣承諾將投資美國，擴大供應鏈投資合作。儘管這項調查期間台美關稅尚未底定，但台企領袖早已開始布局東擴地圖，39%台企領袖將投資美國，較去年調查上升12個百分點。從產業別來看，半導體業、電子零組件業與其他電子業、生技業、金融業等，超過3成企業打算投資美國。

根據調查，美國政策驅動投資版圖重組，美國已成為全球（35%）、亞太（42%）及台灣（39%）企業領袖鎖定的投資地首選。至於景氣展望則維持樂觀，61%全球企業領袖看好未來1年全球經濟，台企領袖對景氣也具有信心，50%預期全球景氣將提升，63%看好台灣在地經濟成長；但人才是台企最深的焦慮，「關鍵技能人才的取得」（52%）是台企業未來1年重大威脅，遠超過全球（22%），全球企業領袖認為重大威脅是「總體經濟的不穩定」（31%）與「網路威脅」（31%）。

調查指出，多數企業尚未從AI獲益，過去1年中，儘管AI助攻部分企業提升營收（全球30%、台灣27%）或降低成本（全球24%、台灣22%），但全球仍有42%、台灣有54%企業領袖表示，尚未看見AI帶來實質財務成效。此外，產業疆界正在消融，近5年來有47%台企與42%全球企業將業務拓展至新領域；展望未來，這股跨界趨勢將透過併購加速，尤其在台灣，高達63%併購標的是跨產業（全球44%）。

另外，創新是台企領袖最在意的挑戰（55%），卻也存在明顯的策略斷層，僅42%企業將其視為整體策略核心，低於全球（50%）；創新能力程度較高的企業，有5成在過去5年成功擴大市占，而其他企業僅3成。

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠表示，全球經濟情勢瞬息萬變，川普關稅政策、地緣政治與科技變革正在改寫企業競爭規則，AI效益尚未全面兌現、關鍵人才供需失衡、美國政策驅動投資版圖重組，這些力量相互交織，考驗企業領袖的策略抉擇，台企多年來已厚積實力，此刻是銳意發揮之時。

