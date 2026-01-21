xAI共同創辦人楊格罹患萊姆病 宣布離職

萊姆病是一種人畜共通的傳染疾病，主要透過遭到帶有伯氏疏螺旋體（Borrelia burgdorferi）的硬蜱叮咬而感染。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，xAI公司聯合創辦人、華裔AI科學家Greg Yang（音譯楊格）因罹患萊姆病（Lyme disease）宣布離職。

綜合媒體報導，楊格週二（21日）在社交平台X發文表示，自己一直飽受萊姆病的折磨，並透露自己從患病到診斷出得到萊姆病的過程，稱症狀是在2025年初他生病時開始的（可能是感冒、流感，或是COVID，他也不確定是哪一種）。即使在「康復」後的好幾週，他仍明顯感覺精力變差、創造力下降，行動力也不如以往。之後狀況時好時壞，但每一次低潮都比前一次更嚴重。

且不小心吃到不適合的食物，會讓他感到極度疲憊，需要好幾天才能恢復。運動後，全身虛弱好幾天。曾經有一整個星期，他每天睡12個小時，卻仍然無法恢復體力。

楊格稱，萊姆病以難以診斷聞名，但幸運的是，他有一位非常出色的醫師。醫師在聽聞症狀後，懷疑這些症狀並非只是心理因素，而是顯示免疫系統出了問題。經過幾輪檢測的「偵探式」排查後，結果顯示是他罹患了萊姆病。

楊格表示，被診斷出罹患萊姆病的當下他感到非常驚訝，因為一般認為萊姆病是由硬蜱（壁蝨）叮咬所引起（叮咬處會出現像靶心一樣的紅斑），但他完全不記得自己曾被叮咬過，並認為自己很可能是在很久以前就感染了萊姆病，只是直到他為了建立xAI而長時間高強度工作、導致免疫系統被削弱後，症狀才變得明顯。

楊格表示，萊姆病是一種嚴重的疾病，隨著年齡的增長，治療難度也會增加，50、60歲才發現萊姆病的患者處境更加艱難。萊姆病也可能導致病人臥床不起，但幸運的是，他目前還能正常生活，可以照顧自己。儘管有些人說「你不該把自己逼得那麼緊」，但他並不後悔，且很慶幸自己這麼做了，因為這讓他提早發現了這個問題，現在他可以把它治好，等恢復之後再把自己推向更高的極限。

楊格稱，慢性萊姆病在醫學文獻與大眾認知中都還沒有被充分理解。對於正在承受它的人來說，這往往是一場孤獨的戰鬥。但他希望分享他的故事，能讓這條路不再那麼孤單一點。

為全心投入健康管理，楊格宣布自1月20日起，他將從xAI退居幕後，轉為非正式顧問。

馬斯克也在楊格發文底下留言，祝楊格早日康復，並找到治癒方法。

萊姆病是一種人畜共通的傳染疾病，主要透過遭到帶有伯氏疏螺旋體（Borrelia burgdorferi）的硬蜱叮咬而感染。此病可能侵犯皮膚、關節、心臟與神經系統，初期症狀常與感冒相似，並可能出現典型的「牛眼狀」遊走性紅斑。若未及時接受抗生素治療，病情可能進一步惡化，導致慢性關節炎、神經功能障礙或心律不整等併發症。

