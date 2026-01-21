從封殺華為到急轉彎！英相將訪北京求解凍 匯豐、勞斯萊斯8巨頭隨團搶單

英國首相施凱爾（左）與中國國家主席習近平（右）2024年11月18日於巴西G20峰會期間會晤。施凱爾計畫下週飛往北京重啟商業對話，預計將由匯豐、勞斯萊斯等8大英企巨頭隨行。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國政府對中路線正出現髮夾彎轉向。根據《路透》21日獨家報導，多名消息人士透露，英國首相施凱爾（Keir Starmer）計畫下週出訪北京，目標是重啟兩國間中斷多年的高層商務對話。隨行名單包含匯豐（HSBC）、勞斯萊斯（Rolls Royce）及BP能源等8大英國企業巨頭，顯示工黨政府正試圖修復與中國的貿易關係。

知情人士指出，施凱爾此行預計重整「英中CEO理事會」。這份隨團名單象徵意義重大，包含阿斯特捷利康（AstraZeneca）、BP、匯豐、洲際酒店集團（IHG）、捷豹路虎（Jaguar Land Rover）、勞斯萊斯、施羅德投資（Schroders）及渣打銀行（Standard Chartered）。

中方則預計由中國銀行、中國移動及比亞迪（BYD）等大型央企與科技龍頭代表出席。這將是自2018年以來，英國領導人首度訪中，旨在終結保守黨政府時期兩國關係冰凍的局面。

北京超級使館案獲准 掃清施凱爾訪中障礙

《路透》分析，這場外交重啟背後存在關鍵的利益連動。施凱爾訪中行程的敲定，很大程度上與英國政府20日批准中國駐倫敦大使館擴建案有關。該案計畫將使館改建為中國在歐洲最大的外交機構，先前曾因國安與地方反對受阻，如今獲准被視為「訪中門票」已落袋。

施凱爾此前曾批評保守黨政府任由英中關係惡化是「失職」。然而，為了維持國安防禦，曾參與理事會的華為（Huawei）與中廣核（CGN）預計將被排除在重組後的名單之外，避免在關鍵基礎設施領域引發爭議。

川普格陵蘭爭議成變數 英企高層持觀望態度

儘管倫敦方面計畫於週五（23日）正式宣行程，但地緣政治仍存在變數。消息人士警告，美國總統川普近期收購格陵蘭的威脅引發國際混亂，可能干擾施凱爾的訪問計畫。目前英國與中國外交部均未對報導做出正式回應，部分英企執行長也對出席與否持保留意見，正觀察政經情勢的進一步發展。

