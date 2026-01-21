企業綠電需求飆升推動天能綠電營收倍增 上櫃申請獲准

國內售電龍頭天能綠電於20日獲櫃買中心正式審議通過股票上櫃申請案。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕雲豹能源（6869）旗下售電子公司、國內售電龍頭天能綠電（7842）上櫃申請案報佳音！昨（20）日獲櫃買中心正式審議通過股票上櫃申請案。天能綠電表示，在企業綠電需求持續升溫、售電市場快速擴大的產業趨勢下，自去年6月掛牌興櫃以來，持續深化再生能源售電與綠電憑證等核心業務布局，營運表現穩健成長，興櫃滿半年即完成上櫃申請並順利通過審查。

隨著企業淨零轉型腳步加快，半導體、AI運算及高科技製造產業用電需求快速攀升，帶動國內綠電市場需求明顯放大。天能綠電近年營運規模持續擴張，2024年度營收10.24億元，稅後淨利0.25億元，每股稅後盈餘（EPS）5.56元；2025年全年營收翻倍來到22.85億元，較前一年成長123%，前三季稅後淨利為0.49億元，顯示在高耗能、高穩定度用電需求推動下，售電業務量體持續放大，營運動能穩健。

請繼續往下閱讀...

天能綠電總經理唐亞聖表示，隨著企業對綠電需求快速攀升，特別是半導體與AI相關產業對長期、穩定綠電供應的需求日益明確，加上碳管理與永續揭露趨勢持續深化，天能綠電長期深耕再生能源售電與相關服務，已建立完整的營運模式與多元客戶基礎，此次上櫃申請案獲櫃買中心審議通過，顯示資本市場對公司營運模式與發展前景的肯定，也將有助於公司未來擴大服務量能與市場布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法