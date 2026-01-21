川普任內移轉台灣4成半導體先進製程產能？ 中經院長估不到15％

中經院長連賢明表示，建立半導體供應鏈都是以10年為單位來計算，川普（見圖）任內台積電的先進製程應該不到15%產能在美國生產。（法新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國商務部長盧特尼克宣稱將在川普總統任內把台灣40%的半導體先進製程產能移轉至美國。對此，中經院長連賢明表示，但實際上半導體供應鏈很複雜，要建立供應鏈都是以10年為單位來計算，川普任內不可能完成，再怎麼努力，川普任內台積電的先進製程應該不到15%產能在美國生產。

連賢明首先指出，台灣在台美對等貿易協定（ART）中答應的只有2500億美金的民間對美投資，以及2500億美金的政府信用保證，這兩個沒辦法相加。可以說政府保證的目的是協助或加速民間對美投資，但台灣答應的投資金額就是2500億美元，這個從美國商務部發布的新聞稿就很清楚。

連賢明續指，美國在拜登任內的晶片法案中，的確設立將半導體先進製程的本地生產比例拉到3成的的國安目標，盧特尼克屢次希望把這目標往上再拉到4或5成，顯示川普比拜登還有能耐。但這個先進製程的本地生產規劃不只台積電，還有三星，美光，和INTEL。

此外，最近川普才接見INTEL總裁，因為他們的二奈米製程終於量產，據說還搶到蘋果的一些訂單，另美光幾天前也才動工了號稱投資1000億美金的記憶體園區，也就是說，假設這些公司的先進製程進展順利，台積電的壓力就越小。

連賢明再指出，上週台積電法說會，台積電董事長魏哲家很清楚的說明台積電在美國的建廠進度，第二廠剛蓋完要開始裝機，預計2027年下半年投產，第三廠今年會開始蓋，看起來應該是不容易在川普任內完成投產，今年計畫開始申請第四廠和先進封裝製程的建照。

連賢明續說，按照這個進度，川普任內最有可能就是完成三個廠，預計產能是第一廠四奈米每月兩萬片（已完成），第二廠三奈米每月3萬片（2027年完成），第三廠兩奈米每月3萬片（最快估是2028年）。台積電三奈米的總產能今年度預計達到每月20萬片，二奈米總產能預計今年達到每月14萬片，然後已經準備蓋1.6 奈米的廠。「數字很清楚，再怎麼努力，川普任內台積電的先進製程應該不到15%產能在美國生產」。

連賢明指出，台美對等貿易協議可以解決半導體廠免除半導體關稅（Section 232） 以及去美國投資設廠的設備和器材也可以免稅，這幾個措施對降低台灣半導體產業的不確定性和在美國生產會有不少幫忙，「看看韓國這麼緊張就知道這個貿易協議對台灣半導體業助益不小」。

連賢明直言，盧特尼克屢次在訪談中談到要提高台積電的投資金額，要台灣半導體要搬去美國，這不只針對台灣，韓國和日本都有類似經驗。「但實際上半導體供應鏈很複雜，要建立供應鏈都是以10年為單位來計算，川普任內不可能完成」。

