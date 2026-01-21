南市優質廠商策劃大溪大禧REVIVAL 勇奪美國泰坦創新獎

2025大溪大禧讓文化慶典進入日常，吸引國際遊客參與體驗。（台南市政府提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府持續推動「中小企業服務團計畫」，協助在地傳統產業轉型升級與發展，其中台灣流行時尚產業聯盟的優質廠商-亮依國際有限公司，策劃執行的「2025大溪大禧REVIVAL」，日前榮獲美國「泰坦創新獎 （TITAN Innovation Awards）」創新行銷活動類「金獎」，為國爭光。

亮依國際表示，獲獎計畫以「香火延續、祝福接力」為題，運用戲劇手法整合博物館與劇場形式，重現戰後全民動員復振遶境的團結精神，更進一步透過串聯街巷與生活場景，「讓在地人說自己的故事」，具備溫度與勇於創新的行銷模式，是獲得美國國際獎項協會 （International Awards Associate，縮寫IAA） 評審一致青睞的主因。

亮依國際提到，泰坦創新獎由IAA設立，旨在表彰全球勇於突破、激發變革並創造深遠影響的創意作品，能夠奪金是對團隊深耕地方文化的高度肯定，未來將持續在南市府與中小企業服務團，以及相關政策的支持下，讓台灣土地的故事持續在國際舞台上發光發熱。

市長黃偉哲指出，獲獎背後除了有中小企業服務團的專業支持之外，政府持續透過數位轉型、地方型SBIR，以及創新育成政策等，輔導、協助如亮依國際等中小企業與產業聯盟，將其產品轉化為具備國際競爭力的商品與品牌，實現了「台南在地化、行銷國際化」的目標。

2025大溪大禧吸引國際遊客參與慶典文化體驗。（台南市政府提供）

經濟發展局長張婷媛說，亮依國際將文化與藝術的結合做完美詮釋，並攜手台灣流行時尚產業聯盟會員仁美商標、美琪實業，勇於突破創新，獲得泰坦創新獎金獎實至名歸；中小企業服務團未來將持續扮演「加速器」角色，提供品牌行銷、數位轉型、產業輔導上的專業顧問，協助更多台南優秀團隊運用設計力串聯傳統產業，讓文化進入日常生活，延續祝福、擴散影響力。

