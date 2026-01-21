許介立：康舒全年聚焦AI 金寶從EMS邁向ODM

康舒董事長許介立指出，展望2026年，集團將以人工智慧與研發投資為核心。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕金寶（2312）集團今日舉辦旺年會，康舒（6282）董事長許介立指出，展望2026年，集團將以人工智慧（AI）與研發投資為核心，除持續擴大AI相關產品布局，也將推動金寶由電子製造服務（EMS）進一步邁向原廠委託設計製造（ODM），提升客戶黏著度與獲利能力；同時，集團營運策略也將從過去偏重營收規模成長，轉向更強調獲利率提升，並結合全球多點產能配置，強化供應韌性與在地交付能力。

許介立表示，2025年初受到美國總統川普推動「對等關稅」政策影響，整體消費性市場一度停滯，金寶與康舒因消費性電子產品比重較高，上半年營運承壓。不過，下半年在同仁努力與市場需求變化帶動下，集團受惠AI產品、記憶體模組、燃料電池，以及資料中心與伺服器電源等產品線發展，營運逐步好轉；金寶集團2025全年營收達1950.8億元，與2024年1961億元大致持平，維持穩健基本盤。

在2026年產品與策略布局方面，許介立指出，AI不僅是產品方向，更是集團競爭力升級的關鍵。除了持續發展符合市場趨勢的AI相關產品，集團也鼓勵同仁善用AI工具提升工作效率，透過內部流程與工作模式優化，強化整體競爭力。研發方面，集團將持續投入，並將於新品發表會介紹新任技術長（CTO），期望藉由技術能量強化，推動金寶從過去以代工為主的EMS模式，逐步走向ODM，提升產品附加價值與客戶黏著度。

此外，集團也看好未來5至10年資料中心與AI伺服器的電力需求成長，許介立指出，康舒將持續深化電力解決方案研發，包含既有33kW與72kW電力模組（Power Shell），以及即將於新品發表會亮相的高壓直流（HVDC）資料中心解決方案，鎖定資料中心與AI伺服器供電需求，作為中長期研發與市場布局重點。

在產能配置上，許介立表示，集團將運用泰金寶既有全球資源與製造布局，於泰國、菲律賓、墨西哥、美國、巴西等地生產集團產品，因應客戶在地化生產需求，提升供應鏈韌性與市場反應速度。除營運與轉型方向外，金寶集團亦強調企業社會責任與永續成果，持續透過基金會投入偏鄉學童與獨居長者關懷，並以ESG作為集團長期經營的重要基礎。

