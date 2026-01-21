要求速與台灣恢復邦交 宏都拉斯蝦農無法再等了 徹底對中絕望

宏都拉斯水產業者要求新政府與台灣盡快恢復邦交，因為宏都拉斯蝦從未獲得中國公平的價格，導致蝦場嚴重關閉和大量人口失業。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯水產業者要求新政府與台灣盡快恢復邦交，恢復養殖業繁榮，因為宏都拉斯蝦從未獲得中國公平的價格，導致蝦場嚴重關閉和大量人口失業。

據南方中小水產養殖生產者協會（Apemasur）主席威爾默·克魯茲（Wilmer Cruz）稱，自2023年宏都拉斯與台灣斷絕外交和商業關係以來，宏都拉斯的水產養殖業一直處於嚴重危機之中，這種情況導致該國南部數十家蝦場關閉，數千人失業。

克魯茲告訴《新聞報》（La Prensa），「事實是，中國從來都不是我們的解決方案；一切都只是空想，宏都拉斯蝦的公平價格從未實現」，同時他要求總統納斯里·阿斯夫拉（Nasry Asfura）的新政府重新考慮外交政策，以重建與台灣的關係。

該領導人指出，出口產業在產品進入國際市場方面面臨諸多限制。目前，出口產品主要銷往歐洲和台灣，稅負高達20%。

墨西哥市場運作有限，對哥斯大黎加的出口量極少，薩爾瓦多已停止進口宏都拉斯蝦，轉而選擇厄瓜多爾的供應商。

克魯茲解釋道：「我們遭受了重創，因為過去40%的蝦類出口都銷往台灣。如今我們只能供應本地市場，而本地市場根本無法消化所有小型養殖戶的產量」。

據水產養殖生產者協會稱，近幾個月來，至少有92家蝦場（包括大型和小型蝦場）停止運營，導致7000多個直接就業機會流失，主要影響宏都拉斯南部農村社區。鑑於這種情況，養魚戶正在敦促國家實施公共政策，以保障他們獲得融資管道。

