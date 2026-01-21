中國手機OnePlus將破產 銷售雪崩、總部關閉

中國智慧手機品牌一加 （OnePlus） 正處於崩潰邊緣，面臨出貨量暴跌、總部關閉、合作關係終止和產品取消等困境。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕據報導，中國智慧手機品牌一加 （OnePlus） 正處於崩潰邊緣，由於許多不利因素匯聚成嚴峻的經營環境，面臨出貨量暴跌、總部關閉、合作關係終止和產品取消等困境。

台灣檢方已於13日對中國智慧手機品牌一加（OnePlus）執行長、共同創辦人劉作虎發布通緝令，顯示政府加大力道防堵中國科技企業違法挖角台灣科技人才。

請繼續往下閱讀...

根據Android Headlines對現任和前任員工進行的大量訪談調查，OnePlus目前正面臨破產清算。這一戲劇性的發展對整個行業產生了嚴重影響。

2024年，一加手機銷量將下降20%以上，從2023年的約1700萬支，降至1300萬至1400萬支之間。同期，一加的母公司OPPO成長了2.8%。

與此同時，由於零售商利潤微薄以及保固問題，一加在印度的市佔率大幅下降，在過去12個月裡，該品牌在印度高階智慧型手機市場的佔有率暴跌了約70%。同樣，到2024年底，一加在其核心市場中國所佔的市場佔額從2%下降到1.6%左右。

印度和中國目前佔OnePlus銷量的74%，該品牌無法承受在這兩個關鍵地區持續的銷售疲軟。

更糟的是，一加於2024年3月關閉了位於美國達拉斯的總部。而其位於帕洛阿爾託的辦公室現在只有15名員工，服務於整個北美地區。

目前，一加與T-Mobile的合作早在2023年就已結束。而且，該品牌在歐洲的業務也已完全消失。

一加還放棄了即將推出的新產品項目，例如其Open 2折疊螢幕手機和15s緊湊型手機。

早在2022年，OPPO就承諾投入140億美元以扭轉OnePlus的頹勢，甚至開設自己的服務中心，並允許OnePlus零利潤銷售手機。然而，這些措施均未奏效。更糟的是，就在幾天前，台灣方面還以非法招募為由對OnePlus CEO劉作虎發出了逮捕令。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法