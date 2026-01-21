Buffet霸主饗賓23日登興櫃 認購價每股300元

台灣Buffet吃到飽霸主饗賓餐旅（7883）預計於1月23日登錄興櫃，主辦券商為元大證券，興櫃券商認購價格為每股300元，正式跨入資本市場新里程碑。（饗賓提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣Buffet吃到飽霸主饗賓餐旅（7883）預計於1月23日登錄興櫃，主辦券商為元大證券，興櫃券商認購價格為每股300元，正式跨入資本市場新里程碑。

饗賓集團定位為高價值、高成長的餐飲品牌創新企業，致力翻轉傳統餐飲思維，從過往強調CP值，進化至VP值（Value × Price，價值與價格的最佳平衡），以精緻美好的餐飲體驗作為核心競爭力。

饗賓集團目前已成功打造12個餐飲品牌，全台門市據點達99家，品牌布局精準橫跨「百匯」與「單點」兩大餐飲型態，並以「精品」與「人氣」雙軸定位深耕市場。

展望2026年，集團預計新增15至20家門市，持續展現穩健的展店動能與日益擴大的品牌影響力。

饗賓集團合併營收自2021年近37億元至2025年逾117億元，4年內成長超過3倍，展現營收強勁動能。

此外，饗賓集團於2023至2025年間來客數提升23%，推升整體營收成長32%。

2025年全年來客數突破1,155萬人次，「iEAT」會員數超過335萬人，會員營收貢獻占比高達65%，顯示高品牌價值與高顧客滿意，持續朝「VP值」經營模式邁進。

集團目前正職同仁超過4,200人，佔比達85%，平均年資超過3.5年，並訂下2027年挑戰店經營者年薪200萬元、員工平均年薪60萬元的目標，致力翻轉餐飲業為高價值、高待遇的產業。

展望未來，饗賓以成為「餐飲業的LVMH」為長期目標，聚焦高價值品牌經營、策略整合與通路合作，通路布局涵蓋北、中、南及東臺灣等全臺指標性商場，成為實體商場中不可或缺的餐飲策略合作夥伴。

