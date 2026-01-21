台積電十年一遇投資良機！華爾街分析師曝「全力買進」時機點

華爾街分析師稱台積電股票有望飆升至32%，現在正是大量買進的好時機。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街正高度看好台積電（TSMC）的上漲潛力。投資媒體《The Motley Fool》報導，在目前的AI投資版圖中，最被低估的角色之一，正是所謂的「賣鏟人」。當市場每天盯著輝達（NVIDIA）的最新消息時，台積電其實才是掌控AI世界的真正守門人。報導指，這是十年一遇的投資機會，華爾街分析師點名台積電在大漲32%前值得「全力買進」。

報導指出，過去三年，華爾街普遍採取一種簡化邏輯，只要輝達財報亮眼、展望強勁，就代表AI敘事依舊成立。由於輝達在GPU市場具備壓倒性市占率，它確實可被視為AI產業健康度的風向球。然而，若投資人真的想判斷AI是否正走向泡沫，比起輝達，更值得觀察的其實是台積電。透過台積電最新一季財報，我們或許能更清楚看見AI革命的真實軌跡。

為何台積電可能是「十年最佳AI晶片股」？台積電是全球營收最高的晶片製造商，規模明顯超越三星與英特爾，其先進製程幾乎被整個半導體產業鏈仰賴。台積電為輝達生產GPU、為超微製造AI加速器、替博通代工客製化ASIC晶片，同時也為美光生產高頻寬記憶體（HBM）。而這些晶片設計公司，正將產品大量供應給AI最大金主微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta與甲骨文。

換言之，在這場定義當前半導體的良性循環中，真正站在核心位置的不是任何一家晶片設計公司，而是台積電本身。上週，台積電公布2025年第四季財報，結果可說是「滿貫全壘打」。該季營收達337億美元，年增25%；毛利率高達62%，明顯優於2025年初的59%。

這些數據極具關鍵意義，因為它們顯示雲端巨頭持續擴大的資本支出，正帶動各類晶片的穩定需求，並直接轉化為台積電的訂單成長。更驚人的是，台積電不僅能提高營收，還具備實質的定價能力，使毛利率同步擴張。這樣的單位經濟結構，正是長線成長投資人最不該忽視的核心優勢。

在法說會中，台積電董事長魏哲家也明確指出，公司將持續有節奏地進行全球擴產布局，並暗示新產能有望在本世紀末前開始貢獻成長動能。在這樣的背景下，AI巨型趨勢極可能成為推動台積電多年成長的核心催化劑，並與基礎建設時代的長期順風相互疊加。

華爾街幾乎一致喊買台積電。在追蹤台積電的18位賣方分析師中，有17位給予「買進」或等同評等。目前市場給予台積電的平均目標價為408美元，意味著相較於1月16日收盤價，仍有約19%的上漲空間。不過，部分分析師更為樂觀。巴克萊分析師Simon Coles在台積電亮眼財報後，將目標價從380美元一口氣上調至450美元。

報導認為，真正聰明的投資人不該只盯著短期漲幅。最重要的結論在於在AI基礎建設超級循環的推動下，台積電正站在爆發性成長的起跑線上。在華爾街幾乎一致看多、且公司持續強化營收與獲利體質的情況下，台積電不僅是當下的明星，更可能是一檔「值得持有數十年」的核心資產。

