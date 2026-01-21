傳魏哲家給蘋果1個震驚的要求 優先供貨恐成絕響

台積電2奈米晶圓供應緊張，加上市場需求旺盛，被迫從2026年起連續四年提高其先進製程的價格。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒爆料指出，由於人工智慧的蓬勃發展，蘋果將不再是台積電的頭號客戶，一位知情人士稱，台積電將不再優先為蘋果供貨，因為其大部分收入來自完全不同的領域。

wccftech引述報導指出，根據微博爆料人「定焦數碼」（Fixed-focus digital cameras）透露，台積電董事長魏哲家給蘋果帶來了一個令人震驚的消息，他要求蘋果支付「近年來最大幅度的價格」。

據稱，台積電2奈米晶圓供應緊張，加上市場需求旺盛，這家半導體製造商被迫從2026年起連續四年提高其先進製程的價格。雖然這不一定只針對蘋果公司，但據估計，蘋果A20 SoC的單價為280美元，這暗示價格上漲可能已經生效。

據報導，2奈米製程的設計完成量是3奈米製程的1.5倍，這表示蘋果、高通和聯發科並非唯一的客戶。

在「定焦數碼」發文的結尾提到，輝達目前是台積電最大的客戶，佔台積電總營收的13%。或許當人工智慧泡沫破裂時，台積電會回報蘋果的厚愛，但該公司可能不認為這種情況會很快發生，因為今年人工智慧熱潮帶來的資本支出將達到前所未有的520億至560億美元。

蘋果一直以來都為台積電貢獻了相當可觀的收入。此前曾有報導稱，兩家公司私下達成了一項秘密協議，蘋果只採購「合格」的晶圓批次。但分析師郭明錤駁斥這一說法，他說，台積電不會承擔次品晶圓的成本。

儘管早前報導蘋果已獲得台積電2奈米製程初始產能的一半以上，且大部分晶圓 將用於即將發布的iPhone 18系列的A20和A20 Pro晶片，但蘋果預計將失去其作為台積電最大客戶的地位 。

wccftech指出，市場仍然傾向認為蘋果會優先獲得台積電的尖端供應技術，但今年情況可能會發生重大變化。蘋果在2024年將佔台積電年收入的24%，而輝達將在2025年超越蘋果。

