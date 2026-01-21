川普達沃斯論壇演說計畫遇挑戰 與歐洲對立恐影響美經濟

美國總統川普今（21）日前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇。他曾表示計劃利用在達沃斯的亮相，談談如何讓美國民眾更容易負擔得起住房和其他經濟問題。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普今（21）日前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇，對此《美聯社》認為，川普企圖掌控格陵蘭意圖而與歐洲對立，恐會影響他企圖利用世界經濟論壇處理美國消費能力問題的計畫。

根據《美聯社》報導，華爾街股市20日震盪，標普500指數下跌2.1%，道瓊工業指數下跌1.8%，納斯達克指數下跌2.4%。這現象背後原因是，投資者權衡川普對歐洲8國新關稅威脅以及美國與歐洲盟友日益緊張的局勢。

許多在2024年支持川普的選民，都認為生活成本是重大問題。《美聯社》與美國全國公共事務研究中心（AP-NORC）最新調查顯示，約有十分之六的美國成年人認為，川普推高了生活成本。

另外美國房屋銷售量已跌至30年來的最低點，房價上漲和抵押貸款利率令許多潛在購屋者望而卻步。

川普在前往達沃斯發表演說前表示，他計劃利用在達沃斯的亮相，談談如何讓美國民眾更容易負擔得起住房和其他經濟問題。

但自由主義智庫卡托研究所負責經濟問題的副總裁林西科姆（Scott Lincicome）表示，若川普關稅威脅破壞了去年美國和歐盟達成的貿易休戰協議，那麼可能會擾亂美國經濟。

林西科姆說「從長遠來看，嚴重削弱投資者對美國經濟的信心可能會推高利率，從而使住房更難負擔得起。」

