台積電上榜！外媒點名2026年「2檔AI領跑者」投資人須買進

〔財經頻道／綜合報導〕在人工智慧（AI）投資領域，要找出明確的贏家其實並不困難，因為企業在AI上的資本支出規模前所未見。投資媒體《The Motley Fool》報導，在眾多受惠標的中，最關鍵、也最值得關注的，正是台積電與美光科技（Micron Technology）。這兩家公司位處AI技術的最核心，少了它們，今日的AI生態系幾乎無法想像。分析師Keithen Drury認為，這兩家公司在2026年將是明確的贏家，投資人應確保投資組合中有適當的配置。

台積電（TSMC）

台積電是全球領先的邏輯晶片製造商，也是目前全球營收最高的晶圓代工廠。隨著與輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）等兩大科技巨頭建立深度合作關係，台積電已成為全球科技產業不可或缺的夥伴。

沒有台積電，生成式AI的發展將大不相同；若缺乏其產能，全球甚至可能陷入嚴重的晶片短缺，徹底改變科技產業的運作方式。這也使台積電成為全球最重要的公司之一，其晶片製造能力幾乎無可匹敵。從高階科技裝置到新興市場趨勢，台積電的邏輯晶片幾乎無所不在。

目前，AI相關需求正推動台積電晶片需求大幅成長。台積電預估，從2024年至2029年，AI晶片營收將以年複合成長率（CAGR）中高50%的驚人速度成長。如此長時間維持這樣的成長率相當罕見，也顯示AI在台積電商業模式中的重要性正快速攀升。

儘管動能強勁，台積電的股價估值卻相對同業偏低。以約23倍預估本益比交易，明顯低於多數大型科技公司約30倍的水準，儘管其成長速度更快。這樣的折價，為投資人提供了極具吸引力的切入點，分析師認為投資人應把握其2026年的成長潛力。

美光科技（Micron Technology）

與台積電不同，美光科技位於運算產業的另一端，專注於記憶體晶片。在AI運算中，記憶體是不可或缺的一環，而AI正快速吞噬全球的記憶體產能。對AI投資人而言，最值得關注的是美光的高頻寬記憶體（HBM），該產品被廣泛應用於輝達等領先運算單元的圖形處理器（GPU）。若記憶體成為AI運算的瓶頸，記憶體價格可能大幅上漲，直接推升美光的獲利表現。

事實上，這樣的情況已經開始發生。美光營收正呈現每季倍增的趨勢，且預期在 2026 會計年度仍將持續成長。不過，記憶體產業向來具有高度循環性，波動性遠高於邏輯晶片，這也是美光股價估值明顯低於台積電的原因之一。

目前，美光僅以約10倍預估本益比交易，是市場上最便宜的AI概念股之一。若記憶體供不應求的狀況持續數年，這樣的估值可說相當合理；但若瓶頸迅速解除，記憶體價格回落，也可能拖累美光股價。

不過，分析師並不認為投資人需要過度擔憂。美光在第一季法說會中指出，公司產品「幾乎全數售罄」，且需求仍在快速成長。美光預期，HBM 市場將在 2028 年前以 年複合成長率 40% 持續擴大，而公司正處於極佳位置，能充分掌握這波機會。

綜合來看，分析師認為美光科技在2026年及更長遠的未來，都是極具吸引力的投資標的，因為這場AI記憶體供需失衡的「危機」，短期內尚未被解決。

