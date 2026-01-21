18歲少年創業「靠這招」單月營收破996萬元 親曝成功祕訣

18歲的Michael Satterlee創業月營收破996萬元。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國紐約的18歲創業者Michael Satterlee，以3D列印技術

和「社群曝光爆紅」方式，打造新興品牌Cruise Cup，單月營收突破31.5萬美元（約新台幣996萬元），成為年輕創業者的新典範，他也分享年輕創業的心路。

外媒報導，去年，Satterlee還是高中生，他經營的Solefully品牌專門設計並3D列印Crocs鞋飾，年營收達6位數美元。畢業後，他將重心轉向Cruise Cup，該公司主打各類3D列印產品，也就是網路爆紅商品飲料架Beerzooka的幕後公司。這款產品目前正申請專利，社群平台曝光度極高，在短短數月內創下驚人銷售紀錄。

Satterlee表示，他的創業靈感來自手上閒置的3D列印機。「我有一堆列印機，但當時需求不大，所以想開新電商，把這些機器用起來。」他選擇保冰套作為切入點，並改良設計，使鋁罐可上下滑入，還加入「彈殼式」自動彈出機制，增加視覺趣味，提升社群分享潛力。

他透過TikTok和Instagram測試產品概念和用戶生成內容（UGC，指由普通用戶而非品牌或專業人士創作、分享的內容，如社群媒體貼文、評論、影片和論壇討論等），並將成功內容放大至Facebook廣告，短短3個月，營收從10萬美元（約新台幣316萬元）一路成長到11月的31.5萬美元。Satterlee強調「社群互動是關鍵，追蹤者追的是故事，而不只是產品。」

網路爆紅商品飲料架Beerzooka。（翻攝自網路）

Cruise Cup完全自籌資金運營，擁有1500平方英尺倉庫，為解決3D列印產能瓶頸，他計畫將Beerzooka轉為金屬量產，單次訂購1萬個產品，大幅提升出貨效率與產品耐用性。未來，他希望將重心放在核心產品Beerzooka，並透過專利與商標保護知識產權。

Satterlee建議年輕創業者，多測試點子，「就算想法很蠢，也要試，因為你永遠不知道哪個會爆紅」。他同時強調，3D列印與社群平台提供了一個「免費實驗場」，若3D列印版本能賣，量產版本同樣能賣出高額營收。

