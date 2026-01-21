焦點股》聯電：紅翻黑 矽統強勢攻漲停

聯電賣單釋出，盤中股價紅翻黑。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）今早股價逆勢走強，站上70元大關之上，不過，盤中賣單釋出，股價紅轉黑，但轉投資矽統（2363）強勢上攻，盤中飆漲停達56.9元，上漲5.1元，創波段新高，截至12點43分，成交量2.84萬張，漲停委買量達逾9600張。

聯電近期ADR強漲，週二漲幅超過15%，加上成熟製程傳出漲價、布局矽光子技術，外資狂買超聯電，激勵聯電股價上揚，今以70.9元開出，盤中最高達71.9元，攻上70元大關之上，創近四年多以來新高；不過，漲多賣壓浮現，午盤過後，聯電股價由紅轉黑，截至12點52分，股價來到67.6元，下跌0.2元，成交量達38.65萬張。

矽統轉型成效逐漸顯現，去年營收達28.21億元、年增281%，創歷史新高，已連續二季獲利，預期去年第四季也可望獲利。市場預期今年營運將比去年更成長。外資昨由連二買轉賣超657張、投信買超40張、自營商買超76張，在短線資金積極卡位帶動下，矽統股價逆勢走強。

