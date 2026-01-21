台灣貨賣美激增！美聯社「4大重點」曝川普關稅1年成績單

川普向全球祭出關稅措施。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕川普第2任期就職滿1週年，在過去的365天裡，川普政府實施了重大的經濟、外交和社會政策變革，重塑了美國和全球格局，《美聯社》整理出4大重點，表示川普關稅政策在過去1年中的影響。其中美國從來自墨西哥、越南和台灣的進口商品價值年初至今均有所成長。

美國「實際關稅率」

衡量關稅對美國消費者與企業整體影響的一個關鍵數字，是所謂的「實際關稅率」。這個數字與川普針對特定貿易行動公布的名目關稅率不同，它是根據實際進口商品計算出的平均關稅率。

根據耶魯大學預算研究中心（Yale Budget Lab）的數據，2025年1整年的平均關稅值仍遠高於以往。11月的實質關稅稅率接近17%，是2025年1月的7倍，仍維持在美國自1935年以來的最高稅率水準。

關稅收入與美國貿易逆差

川普稱其關稅措施將為美國帶來龐大收益，減輕負債赤字。根據截至2025年11月數字，川普政府透過關稅政策徵收逾2360億美元（約新台幣7.4兆元），遠超往年。不過，這筆收入仍僅占政府總稅收的一小部分，遠不足以支撐「全民免繳所得稅，政府還能全面發放紅利支票」的說法。

此外，美國的貿易赤字在2025年顯著下滑。貿易赤字在3月創下最高單月紀錄，主因是美國消費者和進口商搶在關稅措施生效前大量買進外國商品。貿易逆差在9月縮窄至528億美元（約新台幣1.6兆元）。不過2025年1至11月的貿易赤字仍比前1年同期高出17%。

與美國最大貿易夥伴的進口變化

川普2025年加徵關稅的計畫，幾乎波及全球所有國家，包括美國最大的貿易夥伴。但他的政策對美中貿易的影響最大。中國曾是美國最大的進口來源國，如今已跌至加拿大和墨西哥之後，則位居第3。

根據彼得森國際經濟研究所的Chad Bown計算，美國對中國進口商品徵收的關稅目前高達47.5%。今年前3個季度，美國從中國進口的商品價值下降了近25%，從加拿大進口的商品價值也有所下降。但來自墨西哥、越南和台灣的商品價值年初至今均有所成長。

根據數據顯示，台灣銷美商品不減反增，銷售金額從前1年的862億美元（約新台幣2.7兆元）增加至1342億美元（約新台幣4.2兆元）。

股市波動

對投資人來說，過去1年可說是美股最動盪1年。標準普爾500指數在川普4月宣布對等關稅當月創下最大單日和單周震盪；3月和5月也各自創下最大單月跌幅和漲幅。

