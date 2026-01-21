股市狂飆怕怕？全球債券組合基金多元布局 穩健型投資人首選

股市狂飆怕怕？全球債券組合基金多元布局為穩健型投資人首選。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕全球股市狂飆，投資人又愛又怕，法人建議，與其擔心大幅度回檔，不如將部分資產布局全球債券基金!受到美國聯準會已明確釋出未來是否降息將以總經濟數據為依歸，市場普遍預期，未來降息步調雖將更為審慎，不過，根據歷史數據，包括2007、2009、2011年美國經濟呈現溫和成長的環境下，美國投資等級債與新興市場美元債皆有不錯的表現，成為穩健型投資人首選。

聯邦投信分析，美國投資等級債發行企業因多數具備穩健財務體質與較高信用評等，在景氣放緩或市場波動加劇時，可望有效降低資產組合的波動風險，新興市場美元債則受惠新興國家財政與企業體質改善，整體負債比率低於已開發國家，信評趨勢亦逐步上修，成為固定收益商品的重要配置；建議投資人可透過「全球債券組合基金」進行跨區域、跨信用與跨幣別之布局，一次布局美國投資等級債、新興市場美元債、非投資等級債不同債種，透過多元布局，提升投資效益，分散單一市場風險。

請繼續往下閱讀...

聯邦優勢策略全球債券組合基金以混合債券策略，在專業團隊主動管理下，依據經濟循環與利率變化，動態調整不同券種包括美國投資等級債、新興市場債、非投資等級債之配置比重，靈活管理存續期間與匯率曝險，透過掌握不同債券波段行情，提升收益機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法