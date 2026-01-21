環島電網拚最後一哩！台電：蘇花安「路網共構電網」降本又降風險

目前花蓮地區供電以橫貫中央山脈的「新東西線」高壓輸電線路為主，若能推動「蘇花安」電網共構，將提升花東電網韌性。（圖為新東西線，台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電推動電網強韌，輸電電網「最後一哩路」還需交通部點頭！全台電網透過區域間相互串聯與支援，但東部因受限地理環境條件建設困難，台電今（21）日指出，在行政院政務委員陳金德支持下，正與交通部討論「路網結合電網」合作，擬配合蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）共構設計，新增一段161KV特高壓線路，讓環島輸電電網最後一塊拼圖完成，讓東部電網韌性升級。

我國電網等級有低壓、高壓、特高壓再到超高壓等級，輸電線路南北連通、東西貫穿，西部地區是主要電源端，但花蓮往宜蘭端一直欠缺69KV以上的「輸電等級」線路。

台電說明，花蓮供電以橫貫中央山脈的「新東西線」高壓輸電線路為主，途經崇山峻嶺，施工、維護都高度依賴丹大林道等既設聯外道路，連入口的孫海橋也曾因風災毀損，影響執行電網維護任務，是透過台電與林保署合作，投入道路修繕與維護，成功整合道路與電網維護工作，展現跨部會合作的實質成果。

為強化東部電網韌性，台電盼推動環島電網串連，目前花蓮和平以南因地形與環境條件限制，最後48公里尚未完整銜接，過去曾規劃「和工~鳳林」輸電線計畫，但台電董事長曾文生指出，這段多位於太魯閣國家公園範圍內，地形、環境條件要設立電塔極為困難，台電要依附既有或規劃中的公共建設來推動。

曾文生表示，要真正完成「環島電網」，最具挑戰性的關鍵路段在於蘇花地區。他透露，目前台電正積極與交通部協調，希望在「蘇花安」道路建設過程中，讓電網能與交通工程共構、同步推進，盼完成環島電網最後一段、最困難的一哩路。

台電指出，交通部將推動蘇花安計畫，若台電能將地下纜線與隧道共構，可解決目前困境，「路網搭配電網」規劃概念是更有效率利用國土資源，不僅節省成本，也比事後各自開發「各自挖」還要降低風險；根據台電規劃，這段花蓮到宜蘭的輸電線路規劃為161KV特高壓等級，即可把全台輸電線路都串接，完成後更確保供電穩定，降低花蓮地區停電風險。台電也感謝政委陳金德召開跨部會會議研商，台電盼促成蘇花安工程結合電網規劃，補齊環島電網最後一哩，提升花東電網韌性。

