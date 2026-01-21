美放話對記憶體徵100％關稅 李在明警告：將推高晶片價格

南韓總統李在明。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓總統李在明（Lee Jae-myung）週三（21日）表示，如果華府對半導體進口徵收更高的關稅，可能會推高晶片在美國市場的價格，淡化了人們對於擬議中100％關稅的擔憂。

《路透》報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前表示，南韓和台灣的記憶體廠商若是不承諾在美國本土增加產量，可能面臨高達100％的關稅。

李在明表示，基於南韓和台灣晶片製造商在市場上的主導地位，美國徵收100％的進口關稅可能會大幅提高美國晶片商品的價格。李在明稱，他們擁有80到90％的壟斷地位，因此大部份成本可能會轉嫁到美國的價格上。

李在明也提到，南韓已根據與美國的貿易協定制定了保障措施，以確保晶片製造商不會在與台灣或其他國際競爭對手的較量中處於劣勢。

2025年，南韓出口額達到創紀錄的7094億美元（約新台幣22.49兆元），較前年成長3.8％，這主要受惠於AI投資的強勁需求，帶動半導體出貨量成長22％。晶片出口到美國佔了半導體出口總額1734億美元（約新台幣5.49兆元）的8％，而中國仍是最大市場，其次則是台灣和越南。

