台積電投資美國不是被逼的 許美華：AI需求爆發改寫所有盤算

行政院副院長鄭麗君（右）、行政院政委楊珍妮（左）昨（20日）出席「台美關稅談判說明記者會」。

〔即時新聞／綜合報導〕台美關稅談判拍板，由行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮領軍的談判團隊，為台灣全力爭取關稅15%不疊加以及232條款最優惠待遇。對此，反紫光奇遊團成員許美華表示，在Threads上看到許多攻擊台美關稅談判PO文，包括「關稅15%有什麼好高興的？以前是零欸」、「台積電被逼著加碼投資美國」等說法，詳細解析在AI爆炸性成長趨勢、台積電從武漢肺炎疫情前迄今的投資美國的布局計畫，許美華坦言，「換個角度看，如果2022年台積電就宣佈1650億的對美投資，台積電的股價早就崩盤了，因為市場當時根本看不到那樣的需求。」

許美華昨晚11時許於臉書發文提及，在脆上逛了一圈，滿滿攻擊台美關稅談判的發文，各種高能奇葩言論，覺得目前第一名是這個：「關稅15%有什麼好高興的？以前是零欸！」欸對欸真的大聰明！之前是零，我們怎麼都沒想到！這麼厲害，早該派你去當談判代表了。

許美華指出，然後，這個大聰明當然還講，「以前不只關稅是零，台積電也不用去美國投資啊」、「台積電被逼著加碼投資美國」、「台積電變美積電啦」......這裡就先就不再重複108次，台積電客戶生意七成以上都在美國，基於客戶分散地緣政治風險的要求，台積電去美國投資有十足的商業經營考量。

講一個同等重要、但大家比較沒有講到的重點，就是：「台積電一路加碼美國投資，也是基於商業市場考量，不是被美國政府逼出來的。其中關鍵，就是最近3年捲起的世紀AI狂潮。而這個重大變因，連台積電自己，在2020年一開始宣布美國蓋廠計劃時都沒想到。」

許美華分析，幫大家倒轉時間，回到台積電2020年五月宣布赴美投資計劃時的時空背景。當時，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情剛開始蔓延，車用晶片全球大缺貨才剛要爆發，台積電當時最大的美國客戶是蘋果跟高通，主要業務還只是手機市場。當時的台積電決策高層絕對想不到，不到幾年，居然會迎來一生罕見、空前的AI／HPC海嘯式的需求狂潮。

OpenAI開發出第一代ChatGPT，在2022年11月30日推出，在2023年初，ChatGPT很快席捲市場造成震撼 ，NVIDIA被用在大型語言訓練模型（LLM）的GPU，很快成為全世界追逐爭搶的戰略武器，台積電更因此成為全球最重要、甚至是唯一的兵工廠。

「這個時間點，距離現在真的才3年。」結果，2020年台積電赴美設廠時所想像的藍圖，很快的就被打掉重練。從一開始的120億美元，到2022年8月拜登政府端出《晶片法案》補助，台積電加碼到650億美元。

接下來，就是去年2025年3月，魏哲家在美國白宮，站在川普和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）旁邊，宣佈再加碼投資美國1000億美元，對美投資總額來到1650億美元。然後，就是這次呼應台美關稅談判，台積電承諾繼續加碼，再蓋5座晶圓廠，總投資額上看2000億美元。

許美華指出，有人說，這次台美關稅談判，「台積電一家救了全村」。這個比喻很可愛，但是「對，也不完全對。」台積電做的美國投資決策，還是基於公司發展的商業考量，但確實是完全符合台美談判美方所需、因此成為台灣談判團隊的重要籌碼。「如果不是AI需求狂潮，台積電也交不出美方所要的擴廠計劃和加碼數字，所以一切都剛剛好，perfect ，真是天佑台灣！」

許美華接著說，最後，回到Threads上那個大聰明的天兵白X言論，「原來關稅之前是0，本來台積電也不用去美國投資啊......」如果今天台積電的對美投資，還停留在2022年的650億，甚至更早的120億，那台積電董事長魏哲家才真的該道歉下台；換個角度看，如果2022年台積電就宣佈1650億的對美投資，台積電的股價早就崩盤了，因為市場當時根本看不到那樣的需求。

「事實證明，台積電股價不但沒有崩盤，還一路大漲破新高。」2022年的650億是對的，後來的1650億、還有這次再加碼，也是對的。這麼短的時間，卻有這麼不可思議的改變，原因就是AI的需求大爆發。這樣的AI需求，不要說2022年的魏哲家看不到，連AI晶片的超級買家、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳當時也看不到。

還是要再強調一次，除了在美國擴大投資外，台積電在日本、歐洲的投資也還在積極進行；更重要的是，雖然經常被趕來趕去，但台積電在台灣的投資從來沒有慢下腳步。而且，台積電最先進的製程和封裝，都維持在台灣。

一個殘酷的現實是，台灣根本裝不下台積電這幾年來，不可思議的擴廠需求。台積電根留台灣，同時到美、日、歐「佔地為王」，利用在地資源，綁住當地客戶。最後，還「順便」讓台灣談成了最有利的關稅條件，救了全村，結果還有村民不爽，刁民巨嬰大概就是講這種人類吧。

許美華最後說，「講一個讓人槌心肝的歷史數字。2020年五月，當時，NVIDIA當時股價才美金$9塊錢（而且是分割前）；台積電股價還不到新台幣300元......大聰明如果真的厲害，當時應該還來得及all in 台積電跟『皮衣教主』NVIDIA！」

