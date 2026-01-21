記憶體不再白菜價 ! 鎧俠高層：1TB SSD賣7000日圓時代已過去

便宜SSD時代已經結束？鎧俠高層稱，1TB不可能再賣7000日圓。（中央社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國科技媒體《IT之家》報導，鎧俠（KIOXIA）高層Shunsuke Nakato於週二（20 日）訪問南韓期間，在一場媒體活動上直言，「7000 日圓（約新台幣1401元）就能買到1TB固態硬碟（SSD）的時代已經結束」，並透露鎧俠今年的NAND快閃記憶體產能已接近售罄。

Nakato 指出，在「不投資 AI 就無法生存」的產業氛圍下，這股趨勢至少將延續至2027年，帶動包括NAND在內的整體儲存產品需求快速成長。隨著資料中心、AI伺服器與高效能運算需求同步擴張，市場已明顯出現供應吃緊與價格上揚的雙重壓力。

他強調，鎧俠在履行客戶訂單時，仍遵循與合作夥伴之間的「君子協定」，未採取先到先得或價高者得的分配方式，而是持續與長期客戶共同制定年度合約，依據合約內容配置產能。不過，Nakato也坦言，隨著市場環境快速轉變，合約價格上調已難以避免，部分產品的漲幅甚至可能高達30%。

