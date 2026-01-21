不想花大錢保養！專家點名最值得買「10款油電車」曝光

不想花大錢保，專家點名這「10款油電車」最值得買。（和泰汽車，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕如果您打算購買油電汽車，了解哪些車型兼具安全性和可靠性至關重要，而擁有1輛維護成本低廉的汽車，對車主來說無疑是最明智的理財之道之一，專家點名，Honda Civic、Toyota Camry、賓士A-Class等10款油電車，能幫助你控制維修預算。

《Financebuzz》報導，專家表示，若你打算買油電混合動力車，若不想花大錢保養，那麼以下10款油電車，是最值得你列入購買清單。

1、現代伊蘭特（Hyundai Elantra）

如果要尋找1款可靠的混合動力車，很難找到比現代伊蘭特混合動力車更好的選擇。《消費者報告》對伊蘭特給予了很高的評價，預測其可靠性得分為 79 分（滿分 100 分）。這意味著它的可靠性預計會高於一般新車。

除了可靠性之外，伊蘭特還具有出色的燃油經濟性和平穩的駕駛及操控性能。

2、富豪XC40（Volvo XC40）

VolvoXC40有多種版本，但不妨考慮插電式混合動力車型。在《What Car?》的可靠性調查中，只有約10%的插電式混合動力XC40出現故障。

這款混合動力電動車的可靠性評分為 97%，安全性和舒適性也獲得了很高的評價。

3、本田思域（Honda Civic）

本田一直以來都致力於提供可靠的車型，2025款思域混合動力車也不例外。這款車在目前市面上的混合動力車型中名列前茅。

雖然思域混合動力車的價格可能比一些競爭對手更高，但它的性能和舒適性都表現出色。根據《消費者報告》，本田汽車整體上仍位列新車最可靠品牌前5名。

4、本田CR-V（Honda CR- V）

如果你一直是標準版CR-V 的粉絲，那麼有個好消息：《Car and Driver》雜誌的評論員表示，混合動力版保留了標準版的所有優點，並且讓 CR-V 混合動力版變得更好。

5、豐田普銳斯（Toyota Prius）

就維修成本而言，豐田普銳斯可能是最便宜的混合動力車型之一。根據汽車購買資源網站CarEdge的數據顯示，普銳斯在前10年平均只需花費4360美元（約新台幣13.78萬）進行保養和維修。這比同業熱門掀背車款的平均水準低515美元（約新台幣1.63萬）。

6、豐田凱美瑞（Toyota Camry）

2025年豐田凱美瑞擁有全系混合動力車型，兼具出色的燃油效率和舒適的駕駛體驗。Edmunds網站稱其為中型轎車的絕佳之選。

7、豐田 RAV4 Prime（Toyota RAV4 Prime）

《消費者報告》將豐田 RAV4 Prime 列為可靠性最高的車型之一，並給予五星好評。

RAV4 Prime在道路測試中表現出色，並獲得了車主滿意度預測排名。如果您正在尋找更高端、更安靜、更快捷、更舒適的SUV，那麼它可能是一個不錯的選擇。

8、現代科納（Hyundai Kona）

現代 Kona 在《What Car?》雜誌的可靠性評級中獲得了99%的高分，現代汽車的故障率僅為 7%。

除了安全性之外，您可能還會欣賞 Kona 混合動力車的出色燃油經濟性。

9、凌志NX（Lexus NX）

《消費者報告》對Lexus NX混合動力車的預測可靠性和車主滿意度均給予五星好評。這表明您或許能省下更多錢，總的來說，這款車是1款不錯的小型豪華SUV，它速度快、造型時尚、駕駛體驗好。

10、賓士A系列（Mercedes-Benz A-Class）

根據《What Car?》雜誌報道，賓士A-Class混合動力車的可靠性得分高達98.7%。在這項可靠性研究中，車主們反映，他們的A級混合動力車中只有11%出現故障。

總的來說，如果你想為家人選擇1款既優雅又舒適的車型，那麼這款車型是不錯的選擇。

