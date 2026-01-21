彭博：黃仁勳計劃1月下旬訪中 重振中國市場

輝達執行長黃仁勳。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳計劃於1月下旬前往中國，努力重新開拓輝達AI晶片的關鍵市場。

《彭博》報導，知情人士透露，黃仁勳將在農曆新年前訪中參加公司尾牙聚會，並預計將訪問北京，目前仍不清楚他是否會與中國高階官員見面。知情人士補充，黃仁勳的行程仍有可能會根據會談安排而有所改變。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳這次訪中對於輝達來說，正值關鍵時刻，美方正在放寬AI處理器的出口限制，允許輝達在中國銷售H200處理器。但是中國方面，政府仍在評估要放行多少晶片。根據《彭博》報導，北京計劃最快在本季批准進口這些產品用於特定用途。

中國是全球最大的半導體市場，目前正致力於發展本土晶片產業，減少對美國產品的依賴。然而，就目前而言，中國本土廠商的晶片性能仍無法與輝達的處理器相媲美，儘管H200晶片相較於美國市場的輝達晶片落後一代，但性能仍優於中國本土產品。

知情人士透露，出於安全考量，北京將禁止軍方、敏感政府機構、關鍵基礎設施和國有企業使用H200晶片。這與中國政府先前對蘋果設備和美光科技（Micron Technology）晶片等外國產品採取的類似措施如出一轍。

黃仁勳在去年7月訪中期間會見了中國國務院副總理何立峰和中國商務部長王文濤，2025年1月，黃仁勳也同樣先後訪問台灣、中國出席公司尾牙，沒有參加美國總統川普（Donald Trump）的就職典禮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法