焦點股》0050︰過年前想領紅包 最後買進日成交量放大

〔記者張慧雯／台北報導〕兩大國民ETF元大台灣50（0050）、元大台灣高股息（0056）兩檔ETF預定1月22日除息、2月11日發放股息，百萬投資人農曆前就可以先領到紅包，由於0050每單位配發1元、0056每單位配發0.866元，近日來成交量持續放大，截至10:22分為止，0050成交量近5萬張、0056成交量近4.3萬張。

目前0050受益人數超過211萬、0056受益人數則近153萬，想要參加除息的投資人，最晚今（21）日進場，過年前就能先領到紅包。

事實上，根據證交所統計，0050去年12月單月定期定額金額突破70億元、累積全年扣款金額近500億元，較2024年翻倍成長；法人分析，多數投資人認為長期投資應選市值型ETF，因此，0050投資人數、淨申購金額持續上升，從2024年的228億元翻倍成長至494億元，每月人均扣款金額也從2024年的8186元成長至9995元。

