焦點股》飛宏：台泥減持反有利籌碼 帶量攻漲停

2026/01/21 10:41

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠飛宏（2457）受惠於傳產業者台泥（1101）減少持股，市場認為籌碼結構獲得優化，加上管理層今年營運將由高功率電源、EV汰換潮與低軌衛星三線帶動業績成長，在買盤青睞之下，截至上午10時11分暫報漲停價37元，成交量6.4萬張，漲停委買超過1.6萬張。

台泥2021年12月參與飛宏私募案，砸下15.1億元取得飛宏3.75萬張，交易均價40.26元，該公司週一（19日）公告，近一個月處分飛宏共計達到2.2萬張，成交均價30.29元，交易總額6.68億元；處分目的為資金規劃。由於傳產近年表現不佳，市場看好飛宏籌碼結構獲得優化，週二、週三連續漲停。

飛宏目前已將手機電源中低毛利訂單調整，並轉向高功率產品線，完成260瓦、550瓦、950瓦多個規格，1000瓦至2000瓦亦陸續開發中。管理層觀察，網通客戶對於設計與價格均表滿意，待產品完成即可進入商務洽談，目標2026年完成全產品線，作為後續切入AI伺服器電源的前置佈局。

