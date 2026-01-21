格陵蘭風暴下的唯一贏家是「黃金」 ! 外媒「1句話」點關鍵

市場認為，無論最終是誰控制了格陵蘭島，黃金都將是這項交易的明顯贏家（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普持續對丹麥施壓、要求取得格陵蘭控制權，相關地緣政治風險正快速升溫，並可能引爆新一輪美歐貿易衝突。市場憂心，若談判無法取得突破，美國最快將於6月1日對多個歐洲國家課徵高達25%的關稅，等同「準禁運」水準。

外媒指出，這場危機的最大贏家既非美國、也非歐盟發行或印製的資產，而是「黃金」。市場預計，交易員會繼續逃離這場混亂，並將更多資金分配到貴金屬上。投資專家傑克鮑曼直言，無論最終是誰控制了格陵蘭島，黃金都將是這項交易的明顯贏家。

美國總統川普周二（20 日）表示，他控制格陵蘭的目標「沒有回頭路」，拒絕排除以武力奪取這座北極島嶼的可能性，並將矛頭對準盟友，打算對多個歐洲國家課徵高達25%的關稅，引發了歐洲國家高度警戒。歐洲官員警告，這樣的關稅水準將對歐洲經濟造成近乎禁運的效果。

由於歐元區與美國經濟高度交織，歐盟占美國進口總額的很大一部分、超過20%，如此巨大的貿易量不容忽視，一旦貿易摩擦全面升級，勢將對雙方企業與市場造成深遠影響。去年類似關稅水準即曾引發歐洲市場劇烈波動，如今再度升溫，風險更高。

據報導，歐洲整體持有約2兆美元（約新台幣63.2兆元）的美國公債，如果以美國國債作為報復手段，恐推升美國長天期殖利率，並對美元形成壓力，也將推高歐元。分析師指出，一旦美國公債殖利率被推升至 5%以上，整條殖利率曲線恐同步上移，股市與匯市波動勢必加劇。

美元走弱的同時，歐元、瑞士法郎等非美元貨幣可能相對受惠。這樣的格局，也延續自2022年以來美元被武器化後，全球資金逐步分散配置的趨勢。在這高度不確定的環境下，市場普遍認為，黃金將成為最直接的受益資產。

分析指出，只要格陵蘭僵局未解，相關風險就難以消退，黃金的避險吸引力仍將維持高檔。

目前，美歐雙方均未展現明顯退讓跡象。若衝突延續，對實體經濟與金融市場的負面影響恐逐步顯現。在這場政治與經濟角力中，市場已提前反映最壞情境的可能性，而真正的贏家，可能只有避險資產本身。

