未滿18歲注意！ChatGPT導入年齡判定機制、將自動限制使用內容

OpenAI已開始向其 ChatGPT 消費者方案推出一套「年齡預測模型」，藉此辨識屬於 18 歲以下用戶的帳號。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）巨頭OpenAI週二（20日）表示，已開始向其 ChatGPT 消費者方案推出一套「年齡預測模型」，以協助OpenAI辨識屬於 18 歲以下用戶的帳號。值得注意的是，近幾個月來，隨著外界對其如何保護用戶、特別是未成年用戶的關注日益升高，OpenAI 已陸續推出多項新的安全功能。

OpenAI指出，這套「年齡預測模型」結合了帳號層級訊號與行為訊號進行判斷。相關訊號包括：一段時間內的使用模式、帳號存在的時間長短、用戶通常活躍的時段，以及用戶自行聲明的年齡等。

OpenAI表示，一旦年齡預測模型判定某名用戶可能未滿 18 歲，ChatGPT 將自動啟用相關保護機制，以降低用戶接觸「敏感內容」的風險，例如涉及自殘行為的描述。

但若用戶被錯誤判定為未滿 18 歲，則可透過身分驗證服務 Persona 來恢復完整的使用權限。

OpenAI 週二表示，未來將持續提升年齡預測模型的準確性。

OpenAI與其他科技企業，正面臨美國聯邦貿易委員會（FTC）的調查，調查內容聚焦於 AI 聊天機器人是否可能對兒童與青少年造成負面影響。此外，OpenAI 也在多起過失致死訴訟中被點名，其中包括一宗涉及一名青少年自殺身亡的案件。

OpenAI 於去年 8 月表示，將推出家長監護工具，協助家長了解並引導青少年如何使用 ChatGPT。隨後於隔月正式推出相關家長監護功能，並宣布正在開發年齡預測系統。

此外，OpenAI 於 10 月召集了一個由 8 名專家組成的顧問委員會，提供有關 AI 可能如何影響用戶心理健康、情緒與動機的專業意見。

該模型預計將於未來數週內在歐盟推出，以「因應各地區的法規要求」。

