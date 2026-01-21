潛在報酬率高達216％！心誠鎂申購今開跑 抽中有望現賺10.4萬元

興櫃生技公司心誠鎂（6934）公開申購今（21日）開跑。圖為心誠鎂董事長鄭傑升（圖左）、營運長蔡文裕（圖右）。（圖由心誠鎂提供）

〔財經頻道／綜合報導〕興櫃生技公司心誠鎂（6934）公開申購今（21日）開跑，若幸運中籤有望現賺10.4萬元。

綜合媒體報導，心誠鎂將從興櫃轉上市，為充實營運資金及強化財務結構，心誠鎂在上市前辦理現金增資，並於1月21日至1月23日展開公開申購，承銷張數753張，每人可申購1張，申購價每股48元，較心誠鎂當前市價152元相比，溢價空間約216.6%，若幸運抽中1張賺10.4萬元。

心誠鎂將於1月27日上午舉行公開抽籤，投資人最晚可於當天中午12點前得知中籤結果。未中籤者將於1月28日獲得退款，中籤投資人則預計於2月2日上午8點半前收到股票配發至證券帳戶。

心誠鎂為醫療器材領導廠商，專注於呼吸治療領域的委託研發製造（CDMO）及吸入式藥械合一產品的開發，核心業務涵蓋霧化器整體解決方案，以及醫用手持式震動篩網霧化器的研發、製造與銷售。

