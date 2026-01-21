台產聯手55688「安心陪伴」 深夜假日車禍500位駕手即時馳援

臺灣產險與55688台灣大車隊共同推出「安心陪伴服務」。由台灣大車隊執行長林念臻（左2）與台產總經理陳昭鋒（右2）共同說明（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕老牌產險業者台產（2832）又有新服務，宣布聯手55688台灣大車隊（2640），推出「安心陪伴服務」，台產汽、機車險保戶在深夜或假日發生交通事故後的第一時間，即派遣「安心陪伴員」前往事故現場，提供情緒安撫、現場安全提醒與基本處理指引，服務第一階段將於雙北地區試辦，由500名完成培訓的台灣大車隊駕手擔任。

台灣產險近幾年頻頻出招，推出創新服務與保險商品，獲得市場熱烈迴響，2023年初搶先推出專治「惡房東」、「惡房客」的「房屋租賃費用補償保險」；首家產險業者攜手IC Care，提供線上即時醫療諮詢，引發產、壽險業者陸續跟進；更與瑞士再保聯手推出全台首張「建築物結構安全保障保險」，讓購屋人獲得完整的安全保障。

此次與55688台灣大車隊合作，源自台產總經理陳昭鋒家人疑似遭遇「假車禍」的親身經驗，讓陳昭鋒開始思考，若車主單獨一人駕車，或在假日、深夜難以即時獲得協助的時段，漫長等待警察、家人或保險業者到場的空窗期，如何可以給予及時的協助？

台產指出，正常上班日保險業者可立即到場服務，但在下班後的深夜及假日，屬於支援資源較稀缺的時段，無法提供保戶及時的服務，但這段事故發生當下最迫切，卻長期被忽略的「關鍵空窗」，常伴隨高度焦慮與不確定性，不僅駕駛容易因不熟悉處理流程而手足無措，更可能提高現場風險，甚至衍生二次事故，希望可以鎖定保戶的需要提升服務。

臺灣產險將此想法與55688台灣大車隊洽談後，共同推出「安心陪伴服務」。台灣大車隊執行長林念臻指出，目前台灣大車隊有1000萬用戶，一年服務高達8000萬趟次，過去20年累積了豐富的現場專業調度經驗，因此號召2000名目前提供「代駕服務」的駕手，其中雙北500名，完成教育訓練成為「安心陪伴員」，在警察到場前的第一時間，前往事故現場，提供情緒安撫、現場安全提醒與基本處理指引，讓保戶在最慌亂的時刻，能有人陪伴，有方向依循。

「安心陪伴服務」是在非上班及假日時段提供，保戶發生交通事故時，手機直接撥打 55688 接通後按88，轉接客服，由專人協助確認事故基本狀況，符合服務適用條件將啟動安心陪伴服務，安心陪伴員將盡速至現場陪伴保戶，若因天候、交通或其他不可抗力因素無法即時派遣，或依保戶意願，也可啟動電話陪伴服務，由專人提供處理提醒與情緒支持。服務內容聚焦於情緒安撫、安全提醒與基本流程指引，不涉及責任判定或理賠作業，確保專業分工與服務品質。

