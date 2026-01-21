焦點股》合勤控︰受惠歐盟擬禁紅鏈 盤中亮燈漲停

合勤控旗下兆勤科技（Zyxel Networks）推出首款工業等級無線基地台。（合勤控提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股合勤控（3704）受到歐盟擬要求成員國禁用華為、中興等中國電信設備，近期股價走勢強勁，今日開高震盪走高，一度衝上漲停39.65元，創去年9月12日以來新高，截至9:42分，股價暫報39.3元，上漲3.25元，漲幅9.02%，成交張數逾2.75萬張。

市場人士指出，繼美國之後，歐盟也擬禁中國電信設備，而根據華為2024年財報顯示，電信相關的ICT資通訊基礎建設貢獻營收占比約42.9%，除中國市場占營收比重的73.4%外，歐洲中東及非洲占比約17.2%，是第二大市場，若歐盟封殺華為，影響甚大，而合勤控深耕歐洲市場已久，歐洲市場佔營收比逾40%以上，可望受惠。

請繼續往下閱讀...

另外，合勤控今日宣布，旗下兆勤科技（Zyxel Networks）推出首款工業等級無線基地台BE5000四串流WiFi 7雙頻NebulaFlex Pro工業用基地台IAP500BE，這是專為倉庫、物流中心、維修工廠等嚴苛室內環境打造，具備堅固耐用設計、延展訊號覆蓋範圍，以及超高速WiFi 7效能，全方位協助企業數位轉型。

兆勤科技網路事業總處資深協理林永毅表示，許多產業仍受限於落後的WiFi設備，影響大場域規模化運營，兆勤首度進軍工業型產品線，結合WiFi 7高速、強韌設計與彈性管理工具，協助推動企業數位轉型與優化流程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法