台灣又被點名！美財長：先進晶片高度集中台灣 全球恐釀末日級衝擊

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，先進半導體製造高度集中於台灣，是對全球經濟最嚴重的系統性風險，恐造成「近乎末日般（apocalyptic）」的衝擊。

義大利媒體《Agenzia Nova》報導，貝森特於1月20日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）上指出：「我認為，對全球經濟而言，最大的單一威脅、最大的失速風險點，就是97%的高階晶片都在台灣生產。」

他警告，一旦台灣因封鎖或製造產能遭破壞而出現供應中斷，將對全球經濟造成「近乎末日般（apocalyptic）」的衝擊。

在此背景下，貝森特重申，美國政府將持續推動部分半導體產能移回美國本土的政策方向。

此外，貝森特也宣布，美方正推動成立一個關鍵礦物聯盟，成員包括七大工業國（G7），以及澳洲、印度、墨西哥與南韓，目標是降低對中國在關鍵資源上的依賴。他表示，該聯盟正加速建立獨立的採礦、加工與精煉能力，以避免北京對全球供應鏈施加戰略壓力，「就像一把懸在我們頭上的劍」。

同時，貝森特特在演講中談到格陵蘭問題，以及與北京的關係、美國總統川普的對等關稅合法性。對此，貝森特淡化了美國最高法院可能阻止川普政府關稅政策的可能性，認為最高法院不太可能推翻他所稱的總統標誌性經濟政策。

