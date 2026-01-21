唯一台灣企業被點名！川普就職週年細數政績 台積電也上榜

去年川普（Donald Trump）重返白宮，20日就職週年。（法新）

〔財經頻道／綜合報導〕去年川普（Donald Trump）重返白宮，20日就職週年，他在記者會上細數政策成果，包括台積電（2330）、蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等企業承諾擴大對美投資。同時，他也稱，關稅措施有助加強美國國安並帶來龐大稅收，盼美最高法院對關稅案作出正確決定。

川普在記者會上，拿著厚厚一疊文件，逐條說明政府1年來的成果，內容涵蓋經濟成長、邊境管制、抑制通膨，以及簽署多項貿易協議以降低美國商品出口阻礙。

請繼續往下閱讀...

他還提到，企業加碼投資美國、美軍逮捕委內瑞拉前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），以及對伊朗核設施採取行動，都是他認為的重要政績。他也提及，上任以來祭出的關稅措施，有助加強美國國家安全並帶來龐大稅收。

在記者會上，川普點名多家承諾擴大投資的企業，強調其對美擴大投資的承諾，包括蘋果、輝達、台積電、日本軟銀（SoftBank）、嬌生集團（Johnson & Johnson）、美光（Micron）、通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford）、日本汽車製造商本田（Honda）等。

其中，台積電為台灣企業，也是全球最大晶圓代工廠，繼原本規劃在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠後，去年3月宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.1兆元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心。這使得台積電在美國總投資金額達到1650億美元（約新台幣5.2兆元）。

川普先前動用緊急權力對幾乎所有美國貿易夥伴徵收「對等」關稅，美國最高法院去年11月5日針對此案進行辯論，但至今尚未做出裁決。

川普對此表示說：「我們正焦急等待案件結果」，若政府輸了，就可能必須盡力「把錢償還回去」。他希望最高法院能為國家做出正確決定，「如果他們不這麼做，將會造成問題」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法