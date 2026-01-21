黃金5000美元要來了？專家「一句話」畫重點

週二（20日）黃金價格衝破每盎司4700美元。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（20日）黃金價格衝破每盎司4700美元，專家表示，4800美元和4900美元是下1個參考點，而關鍵的5000美元關口，是更長期的心理目標。

黃金現貨價上漲約2%，報每盎司4757.33元，盤中最高漲至4765.93美元。

請繼續往下閱讀...

2月交割的黃金期貨大漲3.7%，報每盎司4765.80美元。

《路透》報導，Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）說：「隨著投資人對規避政治風險的需求增加，金價持續邁向前所未見的領域。」

他補充：「美元走軟為貴金屬提供了額外的力量，因而在各界對美國資產信心動搖之際，強化了金價漲勢。」美元加速下跌，出現1個多月來最大單日跌幅，使以美元計價的黃金對海外買家而言更為便宜。

此外，美股週二跌至將近三週以來低點，美國總統川普再次因格陵蘭控制權問題威脅對歐洲加徵關稅，令投資人受到驚嚇，緊張局勢也進一步升溫。

另一方面，市場對美國降息的預期也為金價提供支撐，市場目前押注2026年年中起將有兩次降息，每次各降1碼（25個基點），在美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，川普最快下週就可能任命新的聯準會（Fed）主席之後，降息議題受到更多關注。

拉扎克扎達說：「對黃金而言，4800美元和4900美元是下1個明顯參考點，而關鍵的5000美元關口則是更長期的心理目標。」

其他貴金屬交易部分：

現貨白銀下跌0.3% 至每盎司 94.38美元，但盤中稍早突破95美元，最高漲至95.87美元。

現貨白金上漲2.3%，報每盎司2429.60美元。

現貨鈀金上漲1.1%，報每盎司1861.61美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法