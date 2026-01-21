美歐貿易戰升溫加密市場重挫 麻吉大哥5度爆倉、虧損逾7.6億元

根據鏈上分析團隊Lookonchain最新監測數據顯示，黃立成週二（20日）遭到5次清算，虧損金額達2418萬美元（約新台幣7.66億元）。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）對歐洲加徵關稅的威脅，並在格陵蘭島議題上展現強硬立場，令市場對美歐貿易戰再度升溫的憂慮明顯加深，也直接拖累加密市場大跌。美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成也遭到波及，根據鏈上分析團隊Lookonchain最新監測數據顯示，黃立成週二（20日）遭到5次清算，虧損金額達2418萬美元（約新台幣7.66億元）。

綜合媒體報導，由於歐洲不支持美國取得格陵蘭，川普揚言將從2月起對歐洲8國加徵10%關稅，6月起增至25%，引發歐盟成員國同仇敵愾。川普週二再次揚言，拿下格陵蘭「絕不回頭」，且不排除動用武力奪取，並於社群平台上傳在格陵蘭插上美國國旗的AI生成圖表達決心。

消息一出，加密市場週二再次迎來閃崩，比特幣一度下跌破8.8萬美元，以太幣也重挫，最低觸及2920美元，加密市場總市值單日蒸發4.6%。

麻吉大哥黃立成也遭到波及，根據鏈上分析團隊Lookonchain最新發文指出，由於市場低迷，黃立成20日又被強制平倉了5次，目前黃立成持倉2200枚以太幣（價值667萬美元，約新台幣2.11億元），強制平倉價格為2991.43美元（約新台幣9萬4810元），總虧損2418萬美元。

