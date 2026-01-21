白白浪費錢！專家點名7項「日常最不應該」的支出。（業者提供，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕如果你經常在發薪日之前就花光了錢，很容易把原因歸咎於通貨膨脹，不過，美國理財網站《GOBankingRates》報導，其實外出用餐、衝動性購買等7項習以為常的日常支出，是最易悄無聲息消耗中產階級財富的行為。

報導指出，以下7項日常開支，一旦你看到它們對你錢包的影響，就很難忽略了，若不想白白浪費錢，就開始戒掉不應支出的開銷。

1、外出用餐

根據美國勞工統計局的最新數據，2023年美國人平均每月外食花費約328美元（約新台幣1.04萬）。 Zappi的1項調查顯示，年收入在10萬至14.9萬美元（約新台幣316至470.84萬）之間的家庭中，有33%的人每月吃4到7次快餐。雖然偶爾吃1次麥當勞超值套餐，或是在高檔牛排館慶祝生日不會讓你的預算超支，但控制餐飲支出仍然很重要。

與其下班回家路上去速食店買外賣，不如提前規劃三餐，這樣可以省錢。你可以用慢燉鍋做經濟實惠又美味的燉菜，快速炒一盤健康美味的菜餚，或者一次多做一些像千層麵這樣的簡易餐食，然後冷凍起來，以便在忙碌的晚上加熱食用。

2、尖峰電力

如果您的電力公司提供「分時計費」服務，請注意您的用電時間。據住宅太陽能電池板公司稱，在高峰時段用電的費用可能比其他時段高出 30% 到 40% 。

將洗碗或洗衣服等家務轉移到用電低谷時段，可以降低電費。

3、衝動性購買

無論是深夜在亞馬遜上購物，還是在TikTok小店裡快速點擊，衝動消費都可能迅速破壞你的財務目標。

當你被最新流行的服裝或廚房小工具吸引時，先把它加入購物車，但不要立即結帳。讓它在購物車裡放幾天，等衝動消退後，再決定是否真的需要它。

4、訂閱服務

取消訂閱似乎是最基本的個人理財省錢建議。畢竟，根據CNET報道，美國人平均每年在訂閱上花費1080美元（約新台幣3.41萬），其中超過 200美元（約新台幣6320元）花在了他們根本不使用的訂閱上。

根據 Practical Wisdom 的影片報道，“許多富裕人士會定期檢查他們的訂閱和服務，以確保他們只為實際使用的服務付費。他們會取消不再需要的訂閱，從而避免不必要的開支。”

5、銀行手續費

如果您在傳統銀行擁有​​支票帳戶，每年可能要支付數百美元的手續費。不妨考慮前往提供免手續費支票和儲蓄帳戶的網路銀行，或尋找一個您可以輕鬆滿足免手續費條件的帳戶。

6、保險

根據GOBankingRates先前報告，Guardian Service 的1項調查顯示，29% 的美國人在過去1年中為了省錢而削減或降低了房屋、健康或汽車保險的保額。與其減少或取消保險，不如貨比三家，尋找更低的保費。

HUB Private Client首席銷售官蘭漢姆建議，分析您的房屋保險保單，確保您擁有足夠的保障來應對您所在地區最可能發生的風險。 「人們會分析哪些事情最有可能發生，然後增加這些風險的保額，同時減少那些發生機率較低的風險的保額，」他說。 “利用歷史數據和趨勢，您可以根據自身情況定制保險方案。”

7、信用卡利息

做出一些小的生活方式改變可以幫助你每月節省開支。如果你背負著高利信用卡債務，盡快還清信用卡欠款。考慮將債務整合到一張零利率信用卡上，或申請一筆低利率的個人貸款。一旦擺脫債務，你就可以把精力轉移到累積財富。

