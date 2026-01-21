德銀：AI產業「蜜月期」已經結束

德銀最新報告表示，AI產業的「蜜月期」已經結束。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕德意志銀行（Deutsche Bank）最新報告表示，人工智慧產業的「蜜月期」已經結束，儘管AI技術仍將繼續存在，但2026年將是產業最具挑戰性的一年，因為幻滅、混亂和不信任等因素交織將對市場構成嚴峻考驗。

綜合外媒報導，德銀在週二（20日）發佈的最新報告中指出，今年對於獨立AI模型公司而言將是「生死攸關的一年」。近年來，AI的應用範圍不斷擴大，但華爾街押注，隨著市場要求AI帶來實際回報，2026年將對這項技術和其相關的交易進行一次清算。

德銀分析師在報告中指出，由於3大關鍵主題的出現，今年AI領域可能會面臨嚴峻的挑戰。首先，AI將經歷一段「幻滅期」，分析師表示，雖然生成式AI在原則上仍具有變革性，但企業用戶持續面臨到在準確性方面的限制、在混亂、不可預測的環境中部署AI的困境，以及AI成本仍相對高的問題。

分析師警告，對AI的樂觀情緒已成為近期美國經濟和獲利成長的關鍵支柱，任何對生產力預期的重新評估都可能蔓延到更廣泛的市場。分析師也提到了國際貨幣基金（IMF）的警告，即AI投資的撤回可能會引發「金融市場的突然調整」，並蔓延到AI公司以外的領域。

第2個議題聚焦在蓬勃發展的需求，與有限的產能之間日益加劇的壓力。德銀指出，AI依賴有史以來最複雜的供應鏈之一，這使得其部署極其容易受到零件、能源、人才和電網基礎設施瓶頸的影響。

分析師表示，2026年對於獨立AI模型開發商來說相當重要，並警告，隨著資金需求增加、損失仍大，投資人將愈來愈要求可行的商業模式。今年對獨立AI模型開發商來說可能是攸關成敗的一年，並點名OpenAI的情況尤其複雜，風險可能最大。因為這家公司似乎還沒找到可行的商業模式，來彌補去年90億美元（約新台幣2853.9億元）的現金消耗，以及今年可能高達170億美元（約新台幣5390.7億元）的支出。

最後，德銀預計，圍繞AI的焦慮情緒將加劇，從背景擔憂演變成核心的政治和社會問題。訴訟、監管行動和大眾強烈的反動可能會增加，涵蓋版權、隱私、資料中心擴張以及對失業的擔憂。此外，分析師也強調，人們對於就業影響、國家安全以及美中之間的AI競賽愈來愈敏感。

