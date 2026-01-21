全球最大油田之一出狀況！國際油價突然暴衝 川普關稅威脅再添變數

國際油價週二（20日）上揚。圖為田吉茲油田。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於哈薩克油田暫時停產，以及市場預期全球經濟成長動能轉強、可望帶動燃料需求的影響，國際油價週二（20日）上揚。投資人也持續關注美國總統川普針對反對他推動取得格陵蘭的歐洲國家，所提出的關稅威脅。

2月交割的美國紐約西德州中級原油期貨合約上漲 90 美分，或 1.51%，至每桶 60.34 美元。該合約週二到期。

交投更活躍的 3 月份紐約期油合約則上漲 1.02 美元，或 1.72%，報每桶 60.36 美元。

布蘭特原油期貨收盤上漲 98 美分，或 1.53%，報每桶 64.92 美元。

由雪佛龍（Chevron）領導的哈薩克石油生產商 Tengizchevroil 週一表示，因電力配電系統出現問題，已暫時停止田吉茲（Tengiz）與科羅廖夫（Korolev）油田的生產。

知情人士週二向路透表示，田吉茲油田可能還將再停產 7 至 10 天，導致經由CPC裏海石油管線（Caspian Pipeline Consortium）出口的原油減少。

ICIS 能源與煉油部門主管帕爾馬爾（Ajay Parmar）表示：「田吉茲是全球規模最大的油田之一，因此這次停產勢必對原油供應流動造成干擾。不過，這次中斷看起來是暫時性的，因此如果關稅言論持續發酵，我們預期油價將回落。」

IG 市場分析師西卡莫爾（Tony Sycamore）指出，油市也受到週一公布的中國第四季國內生產毛額（GDP）數據優於預期的支撐。他表示：「這個全球最大原油進口國所展現的韌性，提振了市場對需求面的信心。」

數據顯示，中國經濟去年成長 5%，2025 年煉油處理量年增 4.1%，同時中國原油產量也成長 1.5%。

PVM 分析師瓦爾加（Tamas Varga）指出，國際貨幣基金（IMF）上調今年全球經濟成長預測，以及柴油價格走強，也為油價提供支撐。

美元走弱同樣支撐油價，因美元貶值將使以美元計價的採購成本下降，進而刺激石油需求。

川普關稅威脅成為市場焦點，市場對貿易戰再起的憂慮升高。川普表示，若未能就格陵蘭問題達成協議，將自 2 月 1 日起，對來自歐盟成員國丹麥、芬蘭、法國、德國、瑞典與荷蘭，以及英國與挪威的進口商品加徵 10% 關稅，並於 6 月 1 日進一步提高至 25%。

帕爾馬爾指出，川普的關稅威脅對原油價格構成負面影響，因為關稅可能拖累全球經濟成長，進而抑制石油需求的增長。

