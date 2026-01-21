日本公債出現拋售潮 日財相呼籲市場保持冷靜

日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕由於投資人對於日本國會競選期間各黨爭相拋出的支出承諾感到悲觀，日本公債出現自由落體式下跌，這波債券拋售潮推高長期政府公債殖利率，飆升至數十年來高點，並波及其他國際市場，日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）也緊急呼籲市場「保持冷靜」。

綜合外媒報導，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）本週宣佈將提前舉行大選，並以刺激經濟為首要目標，試圖在經歷了數十年的停滯後，重振經濟成長。隨著選戰開打，各政黨紛紛承諾將暫停食品消費稅，然而，債券市場對於任何一名候選人將如何支付每年5兆日圓（約新台幣1兆元）的收入缺口不確定性感到不安。

交易商表示，由於沒有買家，20年期、30年期和40年期公債殖利率飆升至歷史新高，引發了一場類似2022年英國公債崩潰的暴跌，也撼動了市場對日本資產負債表的信心。10年期公債殖利率在2天內飆升18.5個基點，這是日本自2022年放寬基準債殖利率上限以來最大漲幅；20年期公債殖利率2天內飆升28個基點，創下3.4％以上的歷史新高；30年期和40年期債殖利率也分別上漲40個基點，突破3.8％和4％。

儘管這一預算缺口相較於英國前首相特拉斯（Liz Truss）當時擬議的預算規模要小得多，但是在高市政府能夠解釋要如何在不額外發債的情況下彌補缺口之前，市場可能會持續保持緊張狀態，因為投資人擔心日本已非常沉重的債務負擔。

日本財相片山週二（20日）在達沃斯受訪時指出，自去年10月以來，高市政府的財政政策一直相當負責任且可持續，並非擴張性的政策，從數據就可以清楚地表明這一點。片山表示，日本正處於30年來對債務發行依賴最低的時期，稅收收入不斷成長，財政赤字在G7經濟體中最小，這些都證明了政府的財政政策是負責任且可以持續的。因此，希望市場上的每一個人都冷靜下來。

為了進一步安撫投資人，片山也提到，國際貨幣基金（IMF）喬治艾娃（Kristalina Georgieva）上週與他在華府會晤時，對日本的財政狀況給予了正面的評價。片山表示，IMF總裁稱，日本政府在採取任何行動時，都會密切關注財政的可持續性。

片山指出，政府將考慮因應減稅措施提供資金的方案，包括削減多餘的支出和重新審視稅收豁免項目。片山補充，這項措施無須額外發行債務，這與高市本週稍早的說法一致。片山也反駁了有關政府公債需求疲軟的擔憂，他表示，政府近期的公債拍賣進行的相當順利，相信政府能夠如期全面執行未來的發行計劃。政府已經採取措施穩定市場，並可以保證，未來將繼續這麼做。

