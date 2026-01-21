盧特尼克警告歐盟勿採取報復措施 否則關稅戰將進一步升級

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週二（20日）警告歐盟，不要對美國總統川普（Donald Trump）試圖控制格陵蘭島而威脅加徵的關稅進行報復，並稱，這樣的行為將引發新一輪「以牙還牙」的貿易戰。

綜合外媒報導，川普日前放話，自2月1日起，將對包括丹麥在內的8個反對美國併吞格陵蘭島的歐洲國家加徵10％的關稅，並自6月起，徵收25％的關稅。作為回應，歐盟已暗示可能採取反制措施，甚至傳出考慮啟動「反脅迫工具」。

盧特尼克在達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上指出，如果布魯塞爾選擇了報復的這條路，那麼歐美將回到「以牙還牙」、關稅不斷升級的局面。

盧特尼克表示，川普先前決定對歐盟商品加徵關稅時，也曾出現過類似的威脅，但最終雙方還是透過談判達成了貿易協議。盧特尼克相信，目前的僵局也會遵循類似的軌跡。並稱，如果非要發生爭執，那就這樣吧，但大家知道最終結果會是什麼，最終會以合理的方式解決。

在小組討論中，盧特尼克提到，美國第1季經濟成長預計將超過5％，美國經濟規模將高達30兆美元，但盧特尼克也表示，美國的利率應該大幅降低，這樣經濟才能繁榮發展。並稱，如果利率更低，美國經濟成長將達到6％，現在阻止經濟前進的是美國自己。

這項預測遠比美國財政部長貝森特（Scott Bessent）的預測要樂觀得多，貝森特在達沃斯表示，他預計今年美國實質GDP成長率將落在4-5％之間。國際貨幣基金（IMF）週一（19日）則預測，2026年美國實質GDP成長率為2.4％，比去年10月的預測上調0.3個百分點。

